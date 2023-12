Lo mejor de iMore 2023

De M3 Macs hasta Apple Vision Pro, del iPhone 15 Pro Max al final de Ted Lasso, al auge de los chatbots de inteligencia artificial y a esos casos Finewoven, ha habido mucho de qué hablar en el 2023. Bueno, tal vez mejor no hablar tanto sobre esto último… ¿Pero me desvío del tema! Ha sido un placer y un privilegio servir a los lectores de iMore.com este año, pues hemos preparado lecturas extensas, características, opiniones, reseñas y más durante los últimos 12 meses. Siempre me sorprende la creatividad de nuestro equipo y colaboradores y la cantidad de personas que regresan todos los días para ver qué estamos haciendo. No podríamos hacerlo sin ustedes.

Para celebrar y recordar el año que pasó, he seleccionado algunos de mis artículos favoritos del 2023: diatribas, elogios, reseñas y más.

¡Desplázate hacia abajo para ver mis selecciones y haz clic en los titulares para leer los artículos completos!

Gracias por leer, ¡y nos vemos nuevamente pronto en el 2024 -tenemos grandes cosas planeadas!

Gerald Lynch, Editor en Jefe

Lecturas extensas, características y opiniones

“Es la pieza de hardware tecnológico más comentada en muchos años y aún hay mucho por aprender al respecto. El Apple Vision Pro es el dispositivo más ambicioso que Apple ha creado: un ordenador portátil montado en la cabeza que se cree cambiará la forma en que interactuamos con la tecnología para siempre”.

Alimentado por una gran cantidad de potencia de procesamiento, sensores, un nuevo sistema operativo y un diseño industrial realmente sorprendente, está todavía lejos de ser lanzado. Pero eso solo nos hace más ansiosos por descubrir de qué es capaz este dispositivo de realidad mixta”.

Desde ‘Entornos’ inmersivos a ‘Personalidades’ digitales inquietantes, desde un método de control manos libres hasta una cita potencial con Mickey Mouse, aquí tienes 50 datos, cifras y características que necesitas saber sobre el Apple Vision Pro.”

(Imagen: crédito de Apple)

“Aunque las tiendas de Apple pueden ser grandes bastiones de increíble arquitectura, entresuelos en voladizo y paneles de vidrio elevados, no son el lugar para ahorrar dinero en nada de lo que compres”.

Notoriamente tacaña, pero discutiblemente justa, los precios minoristas de Apple casi nunca cambian durante el curso del año, y si lo hacen, rara vez bajan. Apple no realiza descuentos ni ventas, excepto durante el fin de semana del Black Friday, y aún así solo ofrece tarjetas de regalo para complementar las compras a precio completo. Lo sé, porque he trabajado allí”.

(Imagen: crédito de Tshaka Armstrong / iMore)

“‘VO2 Max’. Suena como un superhéroe de dibujos animados de los 80 donde un niño llamado Max dice una frase, ‘VO2 Max…ax…ax…ax’, y su motocicleta se transforma en parte de un traje superpoderoso para deshacerse de un grupo de súper villanos cursis.

Bueno, esa descripción es algo precisa. Tener un VO2 Max sólido puede hacerte sentir como si fueras, de hecho, un superhumano. Y Apple pensó lo suficiente en Max y su VO2 para incluirlo como una métrica destacada en Apple Health, incluso notificándote si tienes “cardio bajo”, es decir, un número de VO2 Max bajo, como yo”.

“¿Pero qué es exactamente la métrica de VO2 Máx y es realmente importante para tu salud en general? Y si es importante y tu número, como el mío, es basura, ¿qué puedes hacer al respecto?”

(Imagen: crédito de Future)

“El mareo por movimiento de la realidad virtual ha afectado las experiencias de realidad virtual desde el primer día. ¿El casco Vision Pro de Apple será diferente?”

En pocas palabras, si tu cerebro piensa que tu cuerpo se está moviendo, pero tu cuerpo está inmóvil, experimentarás mareos por movimiento. Lo mismo ocurre si tu cuerpo se está moviendo, pero ese movimiento no coincide con lo que tus ojos ven. Te pondrás sudoroso, un poco con dolor de cabeza. Sentirás cosas desagradables subiendo por tu garganta. Es incómodo y no siempre se puede evitar”.

(Imagen: crédito de AgileBits)

“No es un gran descubrimiento decir que las contraseñas son un riesgo de seguridad y que la mayoría de nosotros usamos contraseñas que son demasiado débiles. Mientras tendemos a reconocer a regañadientos eso, cambiar las cosas realmente, revisar tus cuentas y cambiar cada contraseña por algo único y fácil de recordar, es difícil y tedioso. Estamos utilizando una solución deficiente para un problema crítico”.

Recientemente, sin embargo, ha habido rumores de una alternativa mejor, una que ha estado apareciendo silenciosamente bajo el radar. Si viste el programa WWDC de Apple el año pasado, habrás visto a Craig Federighi y amigos hablar sobre los ‘passkeys’ y cómo son un reemplazo de contraseñas que no solo es más seguro, sino también más fácil de usar. Pero, ¿qué son exactamente las claves de acceso y cómo se usan?”

(Imagen: crédito de iMore / Stephen Warwick)

“Las playas son geniales, pero tienen algunas desventajas. La arena, el mar y las algas llegan a todas partes, y quiero decir literalmente a todas partes. Hay protector solar, refrescos, palos, polvo y cualquier otra cosa que puedas imaginar. ¿En qué mejor lugar entonces, guardar tu iPhone en una bolsa y dejar que tu Apple Watch haga todo el trabajo duro?”

(Imagen: crédito de Gerald Lynch / Future)

“El reciente rediseño de Spotify no me llenó de confianza en la dirección de la plataforma hacia el futuro, por lo que era hora de buscar algunas nuevas canciones en otro lugar por un tiempo para ver si la hierba era más verde en el lado de la plataforma de transmisión de música de Apple. Ha sido genial hasta ahora, pero una característica inesperada realmente me ha enamorado de la plataforma de Apple.”

Y más extraño aún, nadie realmente habla de eso. Como, en absoluto”.

(Imagen: crédito de Gerald Lynch / Future)

