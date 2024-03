TikTok está generando grandes ganancias en los Estados Unidos, lo que podría aumentar el precio de venta de la unidad.

A pesar de que el gobierno de EE. UU. está trabajando en una legislación que prohibiría TikTok en el país (a menos que el actual propietario ByteDance se desprenda de la plataforma), no se puede negar que la aplicación es un gran éxito en los Estados Unidos. Los ingresos de EE. UU. totalizaron $16 mil millones el año pasado y con resultados sólidos como ese, si ByteDance decide vender su participación en TikTok, podría pedir y recibir una suma mayor de lo que originalmente esperaba.

Financial Times citó a cinco fuentes familiarizadas con la situación financiera de TikTok que dijeron que no solo los $16 mil millones en ingresos generados en 2023 fueron el total más alto en la historia de TikTok en EE. UU., sino que la cantidad podría elevar el valor de la plataforma a una cifra tan alta como $150 mil millones. Lo que facilita para ByteDance digerir la desinversión de TikTok es el hecho de que la mayoría de los ingresos de la empresa china provienen de sus operaciones ubicadas en China. Dado que ByteDance no es una empresa pública, sus registros financieros son privados.

ByteDance tuvo ingresos totales de $120 mil millones el año pasado, un aumento del 40% con respecto al número de facturación de 2022. Y aunque ByteDance obtuvo ganancias de $28 mil millones el año pasado, TikTok aún sigue acumulando pérdidas, lo cual es algo que cualquier comprador potencial tendrá que considerar al formular una oferta. Se cree que ByteDance tiene una relación estrecha con el gobierno comunista chino y existe la preocupación de que TikTok recopile información personal de usuarios de EE. UU. y la envíe a un servidor ubicado en un escritorio en Beijing.

TikTok generó $16 mil millones en ingresos de los EE. UU. el año pasado.

La Ley para Proteger a los Americanos de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que prohibiría TikTok en EE. UU. a menos que sea vendida por ByteDance, fue aprobada por la Cámara por un margen de 352-65. La ley está dirigida a TikTok, pero también podría afectar a otras aplicaciones que recopilan perfiles de usuario de usuarios de EE. UU. y están “controladas por un adversario extranjero”. Esto significa que dichas aplicaciones no pueden estar “sujetas a la dirección o control” de alguien en Rusia, China, Corea del Norte o Irán.

La ley ahora pasa al Senado donde se espera que tenga más dificultades para ser aprobada. Si lo hace, la Cámara y el Senado reconciliarán las diferencias entre sus proyectos de ley y votarán. Si la ley es aprobada tanto por la Cámara como por el Senado, la próxima parada es el escritorio del presidente y el presidente Biden ha declarado que firmará la ley si llega a su escritorio.

Por otro lado, China se opone a una venta forzada de TikTok, aunque Beijing tendrá que aprobar cualquier acuerdo alcanzado para comprar la plataforma a ByteDance.