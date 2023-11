Llega el Apple Pencil de menor costo con un puerto USB-C oculto

El nuevo modelo se ve muy similar al modelo de segunda generación con algunos cambios.

Lo más importante es que el nuevo Apple Pencil cuenta con un puerto USB-C oculto para la carga y el emparejamiento. Eso significa que el lápiz funciona con cualquier iPad con un puerto USB-C.

Al igual que el modelo más caro, la nueva versión se puede conectar magnéticamente a un iPad compatible para guardarlo. Entrará en un estado de reposo para ayudar a preservar la vida de la batería.

Por el precio más bajo, espera algunos compromisos del modelo de gama alta. La nueva versión no es sensible a la presión y no responderá a la fuerza con la que presionas la pantalla del iPad. Tampoco podrás tocar dos veces el lápiz para cambiar de herramienta.

Pero si tienes un iPad Pro con chip M2, puedes usar la misma función de Hover que te mostrará una vista previa de la marca en la pantalla antes de hacerla. El Apple Pencil con USB-C también cuenta con sensibilidad a la inclinación.

Puedes comprar el Apple Pencil con USB-C por $79 a partir de noviembre.

El modelo de primera generación aún está disponible por $99. Para obtener más información sobre los tres modelos de Apple Pencil, visita este sitio de Apple.