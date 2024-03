Líderes mundiales se comprometen a apoyar a periodistas en Gaza

Cerca de 60 líderes de medios de comunicación internacionales y regionales firmaron una carta el jueves y viernes comprometiendo su apoyo a los periodistas que cubren la guerra en Gaza y pidiendo por su seguridad y la libertad para realizar su trabajo en medio de un intenso riesgo personal.

La carta, coordinada por el Comité para la Protección de Periodistas con el apoyo de la Asociación Mundial de Periódicos, también instó a las autoridades israelíes a proteger a los periodistas como no combatientes, como lo requiere el derecho internacional, añadiendo que aquellos responsables de violaciones a esa protección deben rendir cuentas.

“Estos periodistas —en los que los medios de comunicación internacionales y la comunidad internacional confían para obtener información sobre la situación dentro de Gaza— siguen informando a pesar del grave riesgo personal,” dice la carta sobre los trabajadores de medios palestinos que realizan reportajes en el terreno. “Continúan a pesar de la pérdida de familiares, amigos y colegas, la destrucción de hogares y oficinas, desplazamientos constantes, cortes de comunicaciones y escasez de alimentos y combustible.”

Los signatarios incluyen líderes de The Associated Press, Reuters, The New York Times y medios regionales en África, Oriente Medio, Europa y Asia.

Los periodistas palestinos han enfrentado graves riesgos o pérdidas personales al intentar informar sobre la guerra: Algunos han resultado heridos mientras informaban; otros han perdido familiares y colegas. Varios han renunciado ante los desafíos. Desde el 7 de octubre, al menos 94 periodistas han sido asesinados en la guerra, convirtiéndose en el período más mortífero para periodistas desde que el Comité para la Protección de Periodistas comenzó a recolectar datos en 1992, según la organización. Las autoridades israelíes y egipcias han prohibido la entrada de medios internacionales a Gaza, y periodistas de otros medios importantes han sido evacuados, haciendo imposible comprender la verdadera escala de la guerra.

Según datos del Comité para la Protección de Periodistas, la mayoría de los trabajadores de medios muertos en la guerra eran palestinos, y muchos de ellos murieron junto con sus familias en ataques aéreos. Algunos grupos de derechos humanos han afirmado que Israel ha atacado a periodistas, aunque Israel ha negado repetidamente esa acusación.

La carta provocó reacciones adversas de algunos periodistas que dijeron que ellos o sus colegas fueron castigados por sus organizaciones de noticias por afirmar su apoyo a los periodistas y civiles palestinos en cartas altamente críticas de las tácticas de guerra de Israel en Gaza.

Cuando los periodistas han renunciado o sido despedidos por protestar contra la guerra entre Israel y Hamas, las organizaciones de noticias han dicho que expresar opiniones que toman partido viola sus políticas de redacción de noticias.