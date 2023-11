Leila de Lima, crítica de Duterte, es puesta en libertad bajo fianza en FilipinasLeila de Lima, crítica de Duterte, es liberada bajo fianza en Filipinas

Después de seis años de detención, la famosa prisionera política de Filipinas, Leila de Lima, finalmente quedó en libertad bajo fianza, liberación que marca una advertencia a aquellos que se atreven a cuestionar la brutal guerra contra las drogas del ex presidente Rodrigo Duterte.

Su liberación el lunes fue ordenada por un tribunal en la ciudad de Muntinlupa después de que cinco testigos retractaron su testimonio en el caso. La Sra. de Lima, ex senadora que inició múltiples investigaciones en la guerra contra las drogas de Duterte, fue acusada de aceptar sobornos de traficantes de drogas encarcelados. Aunque nunca fue condenada, ha estado detenida desde febrero de 2017 en la sede de la policía en Manila.

La Sra. de Lima, de 64 años, siempre ha mantenido que los cargos en su contra fueron fabricados y que ella era una víctima de persecución política.

“¡Libertad, libertad, libertad! ¡Finalmente estoy libre!”, dijo en la corte después de escuchar la decisión.

De Lima dijo en una llamada telefónica desde la sala del juicio: “Increíble. Estoy libre después de 2,024 días. No merecía estar en la cárcel. Ha sido muy doloroso. No quiero que otros experimenten esto”.

Durante años, legisladores estadounidenses, el Parlamento Europeo y grupos internacionales de derechos humanos han pedido al gobierno filipino que libere a la Sra. de Lima. En 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria encontró que su detención era arbitraria, y añadió que estaba seriamente preocupado por los comentarios que Duterte y sus aliados habían hecho en su contra después de que ella pidiera investigar la violencia de drogas avalada por su gobierno.

La liberación es probable que mejore la imagen del gobierno filipino en el extranjero. Muchos legisladores occidentales han suplicado la liberación de la Sra. de Lima al presidente Ferdinand Marcos Jr., quien ha convertido en piedra angular de su política exterior profundizar la alianza de su país con Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Marcos viajará a San Francisco el martes para asistir a la cumbre de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.

Un grupo de congresistas estadounidenses encabezado por el senador Edward J. Markey, demócrata de Massachusetts, visitó a la Sra. de Lima en agosto de 2022, y se reunió con Marcos y su secretario de Justicia, Jesus Crispin Remulla, para hablar sobre derechos humanos.

En una carta a Remulla en octubre de 2022, Markey y sus colegas pidieron al gobierno filipino que “reconociera oficialmente la falta de pruebas” contra la Sra. de Lima.

“Al revisar el caso de la senadora de Lima, retirar los cargos en su contra y hacer que quienes son responsables por su injusta detención rindan cuentas,” dice la carta, “usted y el presidente Marcos Jr. pueden voltear la página de los abusos del presidente Duterte y demostrar su compromiso con el estado de derecho en Filipinas.”

Activistas de derechos humanos y antiguos colegas de la Sra. de Lima celebraron su liberación.

La decisión es “el comienzo del fin de este vergonzoso episodio en nuestra democracia”, dijo en un comunicado Risa Hontiveros, senadora filipina.

“Nunca debería haber sido injustamente enjuiciada y detenida por el ex presidente Rodrigo Duterte, cuya administración inventó pruebas y usó la maquinaria de un estado abusivo para castigarla por cumplir con sus deberes como senadora y protestar en contra de la guerra contra las drogas”, dijo Bryony Lau, directora adjunta de Asia de Human Rights Watch.

En julio, la Sra. de Lima le dijo a The Times que estaba tan segura de la aprobación de su solicitud de fianza que ya había comenzado a enviar algunas de sus pertenencias a casa. Pero todavía le preocupaba su readaptación a la vida después de la cárcel.

“Sé que no hay sustituto para la libertad”, dijo. “Pero me siento ansiosa. Me pregunto a mí misma: ¿Estoy lista para la vida fuera? Esta ha sido mi hogar durante años”.

El primer orden de negocios de la Sra. de Lima es regresar a su ciudad natal, Iriga City, para estar con su madre enferma. Como católica devota, la Sra. de Lima dijo que había “perdonado a los testigos que fueron utilizados en mi contra, porque sé que fueron puestos en esa posición por mi causa”.

“Pero no estoy lista para perdonar a Duterte. Le pido al Señor que sea Él quien lo perdone por ahora, porque yo simplemente no puedo hacerlo”.

Jason Gutierrez contribuyó a este reportaje.