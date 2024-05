Atacante de Paul Pelosi condenado a 30 años de prisión

Minutos más tarde – después de que le pidieran soltar el arma – DePape golpeó bruscamente al Sr. Pelosi antes de ser derribado por los oficiales. Toda la incidente fue capturado en las cámaras corporales usadas por los oficiales. En adición a una fractura de cráneo, el Sr. Pelosi sufrió lesiones en su brazo y mano. Fue golpeado tres veces durante el ataque. En una carta presentada antes de la sentencia, la Sra. Pelosi pidió a la corte que imponga una sentencia “muy larga” para DePape, añadiendo que ella y su esposo nunca han podido discutir el incidente. “Paul y yo no hemos hablado de los eventos de esa horrible noche”, escribió. “Paul no quiere revivirlo, y los doctores advierten que discutir el violento asalto sólo renovaría su trauma.” Durante el juicio, el Sr. Pelosi testificó que DePape dijo que su plan era “eliminar” a la Sra. Pelosi, a quien se refería como la “líder de la manada”. “Fue un tremendo shock, mirándolo a él, mirando el martillo y las bridas”, recordó el Sr. Pelosi. “Reconocí que estaba en grave peligro. Intenté mantenerme lo más calmado posible.” Después del ataque, el Sr. Pelosi dijo que su siguiente recuerdo fue despertar en un “charco de sangre” y ser llevado rápidamente al hospital. En su propia carta a la corte antes de la sentencia, el Sr. Pelosi dijo que todavía está lidiando con los efectos del ataque. “Camino lentamente y tengo problemas con el equilibrio. Casi todos los días tengo dolores de cabeza que se convierten en migrañas a menos que se aborden rápidamente”, escribió. “Necesito dormir durante el día y no puedo tolerar luces brillantes o ruidos fuertes durante períodos prolongados.” La abogada designada por la corte de DePape, Jodi Linker, argumentó que su cliente estaba motivado por teorías de conspiración de derecha, las cuales el acusado creía “con cada gramo de su ser”. Sin embargo, los fiscales argumentaron que DePape tenía un “plan de violencia”, notando que le dijo a los investigadores que tenía una “lista de objetivos” y un plan para romperle las rodillas a la Sra. Pelosi si no revelaba “la verdad”. En el momento de su arresto, DePape tenía bridas y cinta adhesiva. Además de los cargos federales, DePape enfrenta cargos estatales separados derivados del ataque. Incluyen allanamiento, agresión con un arma mortal, abuso de ancianos e intento de asesinato. Enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable de esos cargos. Ha declarado no culpable.