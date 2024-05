Las ganancias de Nvidia serán el centro de atención la próxima semana mientras las acciones intentan mantenerse en niveles récord

Las miradas estarán puestas en Nvidia la próxima semana mientras los inversores consideran qué sigue para el comercio de inteligencia artificial. Las acciones han alcanzado máximos históricos esta semana, rompiendo un hito tras otro a medida que los datos de inflación más bajos alegraron a los inversores preocupados por la Reserva Federal que podría mantener las tasas de interés más altas por más tiempo. El Dow Jones Industrial Average superó el umbral de los 40,000 por primera vez. El S & P 500 rompió por encima de los 5,300, también por primera vez. El S & P 500 ha logrado cierre tras cierre récord en 2024. Pero lo que es diferente acerca de este avance más reciente es que el indicador de mercado amplio ha logrado su último máximo histórico sin la ayuda de los “Siete Magníficos” que dominaron completamente el comienzo del rally de este año. Este trimestre, el sector de mayor rendimiento del S & P 500 es servicios públicos, con un alza del 9%, seguido por servicios de comunicación, que subió un 4%. El sector de consumo discrecional es el de peor rendimiento, con una caída de más del 2% e incluye a los megacaps Amazon y Tesla. Pero los resultados de ganancias de Nvidia la próxima semana podrían reavivar un comercio que aún tiene el poder de impulsar los mercados al alza, respaldado por inversores entusiasmados por el potencial transformador de la IA. La empresa de $2.3 billones es la tercera acción más grande del S & P 500 en capitalización de mercado y tiene un movimiento esperado de aproximadamente el 8%, lo que significa que las acciones podrían subir y bajar tanto en su informe trimestral. En otras palabras, los resultados podrían ser un evento que mueva el mercado dada la pura magnitud y popularidad del fabricante de chips. “Nvidia será la acción que no lo haga tan aburrido como ha sido en este rally porque cuando los servicios públicos están liderando y las financieras están liderando, no son generadores de titulares”, dijo Jay Woods, estratega global jefe de Freedom Capital Markets. “Nvidia es un generador de titulares, así que no puedo esperar a ver cómo reacciona el mercado ante eso”. NVDA YTD montaña Nvidia Para los inversores, los resultados podrían ayudar a que los principales promedios continúen moviéndose al alza, o poner un freno a su impulso. El viernes, el Dow de 30 acciones se dirigía a su quinta semana consecutiva de ganancias, una racha que no lograba desde febrero. El S & P 500 y el Nasdaq Composite estaban en camino a una cuarta semana consecutiva de ganancias. Motor del mercado A estas alturas, los inversores están acostumbrados a que Nvidia supere las expectativas en sus informes de ganancias, por exorbitantemente altas que sean. De hecho, Harsh Kumar de Piper Sandler, quien tiene una calificación de compra en la acción, dijo que anticipa que el fabricante de chips superará las expectativas de ingresos en $1.5 mil millones a $2 mil millones en su informe próximo. En los últimos tres trimestres, la línea superior de Nvidia superó las expectativas en $1.9 mil millones en promedio, señaló. Kumar espera que eso signifique que los mercados lo puedan tomar con calma si el fabricante de chips cumple o supera ligeramente las expectativas. Por lo que se refiere a los inversores de IA, lo más importante es lo que el CEO Jensen Huang pueda compartir en términos de demanda futura de los productos de Nvidia. Mientras se espera que la nueva generación de procesadores de gráficos de IA de la empresa llamada Blackwell sea “asombrosamente mejor” en comparación con los competidores, dijo Kumar, los inversores buscan señales de que la demanda sigue siendo sólida y los pedidos están en camino. Una guía sólida tiene el potencial no solo de impulsar a Nvidia, sino también al comercio de IA en general, ya que los nombres de software han estado tomando un papel menos relevante últimamente. “Eso es un catalizador fresco” para ese tema, dijo Zachary Hill de Horizon Investments. Pero los inversores pueden ser menos indulgentes con una decepción de la mimada del mercado en el último año. Chris Zaccarelli, jefe de inversiones de Independent Advisor Alliance, dijo que podría ver una caída de los mercados más del 1% —de hecho, del 1.5%, 2%, o “algo peor”— si el mensaje de Nvidia asusta a los inversores, en gran medida debido al lugar que ocupa el fabricante de chips en la imaginación de la gente. “Nvidia realmente es el niño favorito de la revolución de la IA, de toda la emoción que la gente tiene sobre los posibles aumentos de productividad y una nueva era de computación a través de la inteligencia artificial”, dijo Zaccarelli. “Así que si continúan superando las expectativas, creo que eso hace mucho para elevar el sentimiento”. “Por el contrario, si dan un mal pronóstico o un resultado de ganancias decepcionante, creo que gran parte del sentimiento positivo que hemos tenido esta semana podría revertirse”, agregó Zaccarelli. Aun así, la visión sobre Nvidia fuera del informe de ganancias de la próxima semana es más optimista. Independientemente de cómo lo haga la acción de Nvidia después de los resultados de la empresa, los inversores esperan que la historia a largo plazo siga intacta, y muchos anticipan que cualquier caída en el precio de la acción será comprada rápidamente. Nvidia ha subido casi un 87% este año, pero solo ha ganado más del 2% en este trimestre. “Independientemente de cómo lo hagan, sigo pensando que a largo plazo, esto debería estar en la cartera de todos en alguna medida”, dijo Woods de Freedom Capital Markets. “Es la principal jugada de AI”. Manteniendo máximos históricos Los resultados de Nvidia también serán un catalizador clave en un momento en el que los técnicos están observando si las acciones pueden sostener los niveles récord que alcanzaron esta semana. Katie Stockton de Fairlead Strategies dijo que está observando si el S & P 500 puede mantenerse por encima del nivel de resistencia de los 5,260 hasta el próximo viernes, una confirmación del avance que sería un desarrollo alcista para las acciones. Pero la técnica también está preocupada de que pueda haber más debilidad por delante, citando señales mixtas en los indicadores de impulso. “Las señales de corto plazo, en términos de impulso, apuntan hacia arriba, pero las señales de mediano plazo en su mayoría apuntan hacia abajo”, dijo Stockton. “Así que seguimos en una situación donde sentimos que el mercado es vulnerable a una corrección adicional a la fase correctiva que comenzó en abril”. “Así que estamos observando cómo se desarrolla”, agregó Stockton. Calendario de la próxima semana Todos los horarios son en hora del este. Lunes 20 de mayo No hay eventos destacados. Ganancias: Palo Alto Networks Martes 21 de mayo No hay eventos destacados. Ganancias: AutoZone, Lowe’s Companies Miércoles 22 de mayo 10 a.m. Ventas de viviendas existentes (abril) 2 p.m. Minutas del FOMC Ganancias: Nvidia, TJX Cos., Analog Devices, Target, Raymond James Jueves 23 de mayo 8 a.m. Permisos de construcción 8:30 a.m. Índice de actividad económica nacional de Chicago 8:30 a.m. Reclamos continuos de desempleo 8:30 a.m. Reclamos iniciales 9:45 a.m. PMI Total preliminar 9:45 a.m. PMI Manufacturero preliminar de S&P 9:45 a.m. PMI de Servicios preliminar de S&P 10 a.m. Ventas de viviendas nuevas 11 a.m. Índice de manufactura de la Fed de Kansas City Ganancias: Intuit, Ralph Lauren Viernes 24 de mayo 8:30 a.m. Pedidos duraderos — CNBC’s Nick Wells contribuyó a este informe.