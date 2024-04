Las herramientas de inteligencia artificial de Slack ahora están disponibles para todos los clientes que pagan.

Slack ha estado probando sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial con un número selecto de clientes desde el comienzo del año. Hoy, Salesforce, la empresa matriz de Slack, anunció que las herramientas de inteligencia artificial están disponibles para todos los clientes que pagan.

Anteriormente, estas herramientas de inteligencia artificial solo estaban disponibles para planes empresariales. Sin embargo, a partir de esta semana, todos los clientes pueden pagar por el complemento de IA de Slack, que tiene un precio de $10 por usuario al mes para los planes Pro y Business+ de Slack.

Las herramientas de IA de Slack proporcionan a los clientes algunas capacidades generativas, como la capacidad de buscar respuestas que ofrecen respuestas personalizadas e inteligentes, así como resúmenes de canales que generan aspectos clave y resúmenes de hilos.

Estas funciones nativas no requieren ningún entrenamiento y son fáciles de usar. Además, Slack anunció que no comparte datos de clientes con proveedores de LLM y no utiliza datos de clientes para entrenar modelos de lenguaje a gran escala (LLMs).

La IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de la empresa y sus LLM están alojados directamente dentro de Slack, asegurando que los datos de los clientes permanezcan internos. Aunque la IA de Slack originalmente solo estaba disponible en inglés, las herramientas ahora admiten español y japonés también, con más idiomas próximamente.