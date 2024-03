Las direcciones de ciclismo de Apple Maps se expanden a Bélgica

Apple Maps ha ampliado la disponibilidad de rutas ciclistas en Europa al agregar soporte para el país de Bélgica.

Apple primero agregó indicaciones para ciclistas en ‌Apple Maps‌ en iOS 14, proporcionando direcciones específicas para ciclistas con carriles para bicicletas, caminos para bicicletas y rutas amigables para bicicletas que resaltan pendientes pronunciadas, escaleras y otros obstáculos.

En otras partes de Europa, ‌Apple Maps‌ actualmente proporciona rutas ciclistas en Francia y Alemania, así como en Barcelona, España, y Londres, Inglaterra. La cobertura es más amplia en otras partes del mundo, como China continental, Japón, Estados Unidos y ciudades seleccionadas en Canadá.

Apple mantiene una lista de todas las áreas donde están disponibles las indicaciones para ciclistas en su sitio web, pero aún no se ha agregado Bélgica.

