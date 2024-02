Las defensas aéreas de Kiev se mantienen firmes ya que todos los misiles rusos disparados contra la capital fueron interceptados.

Las fuerzas de defensa aérea de Kyiv neutralizaron todos los objetivos entrantes después de que Rusia intentara nuevamente atacar la capital ucraniana con varios tipos de misiles a primeras horas del 15 de febrero, informó la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv.

La ciudad estuvo bajo ataque de misiles desde varias direcciones, aunque los funcionarios militares prometieron proporcionar más información más tarde.

No se reportaron víctimas ni daños en Kyiv en el ataque.

Lea también: Trece de los 26 misiles de crucero y balísticos rusos derribados en el ataque temprano en la mañana en Ucrania

“La infraestructura vital de la ciudad sigue funcionando”, dijo la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv.

Varias ciudades de Ucrania fueron blanco del último ataque masivo de misiles de Rusia.

Lviv, Zaporizhzhia, y las oblasts de Poltava y Khmelnytskyi reportaron explosiones.

Lea también: Al menos 9 heridos cuando Rusia lanza un nuevo ataque masivo con misiles en ciudades de toda Ucrania

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine

Ver comentarios