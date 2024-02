El navegador DuckDuckGo, que prioriza la privacidad, agrega la función de sincronización de contraseñas.

DuckDuckGo, la empresa detrás del motor de búsqueda orientado a la privacidad y el navegador web del mismo nombre, ha introducido una nueva característica de Sync & Backup para su navegador. Te permite sincronizar tus contraseñas guardadas, marcadores y configuraciones de protección de correo electrónico en múltiples dispositivos. En línea con el enfoque de privacidad de la empresa, la característica no requiere una cuenta para sincronizar la información.

El navegador DuckDuckGo ahora puede sincronizar contraseñas guardadas en todos tus dispositivos

DuckDuckGo no es un nombre muy conocido en el mundo de los navegadores, pero es bastante popular entre los usuarios conscientes de la privacidad. Se enorgullece de ser extremadamente orientado a la privacidad y ofrece la mayoría de las características que esperas de un navegador web, si no todas. Una de sus mayores desventajas era la falta de una función de sincronización de contraseñas. Las personas que usan DuckDuckGo para proteger su privacidad no podían acceder a sus contraseñas guardadas en todos sus dispositivos.

La empresa ha abordado ahora esta limitación. Con las nuevas características de Sync & Backup, puedes encontrar tus contraseñas guardadas, marcadores y más en el navegador DuckDuckGo en todos tus teléfonos, tabletas y computadoras Android o iOS. Sin embargo, como no requiere una cuenta, deberás vincular manualmente todos tus dispositivos para sincronizar la información. Sigue los pasos a continuación para hacerlo.

Una vez que hayas actualizado DuckDuckGo a la última versión, haz clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha y selecciona Configuración. Toca en Sync & Backup y selecciona Sync With Another Device. Si se te pide, desbloquea tu dispositivo para verificar tu identidad. Ahora, repite estos pasos en todos tus dispositivos. En teléfonos o tabletas, verás un código QR. En computadoras portátiles y de escritorio, encontrarás un código alfanumérico.

Escanéa el código QR en un dispositivo desde el otro o introduce manualmente el código alfanumérico para sincronizar los dispositivos. Si solo uno de tus dispositivos se sincronizó, vuelve al dispositivo no sincronizado y selecciona Sync and Back Up This Device en el menú de configuración de un solo dispositivo en Sync & Backup. Esto debería sincronizar el dispositivo con los demás. Encontrarás una lista de todos tus dispositivos sincronizados aquí. Puedes editar los nombres de los dispositivos y ajustar tu configuración.

Tus datos están encriptados de extremo a extremo

DuckDuckGo te hace sincronizar tus dispositivos manualmente para proteger tu privacidad. Esto garantiza que tus datos permanezcan encriptados de extremo a extremo durante todo el proceso. “Tus contraseñas son completamente inaccesibles para cualquier persona excepto tú,” asegura la empresa. “Esto nos incluye a nosotros: DuckDuckGo no puede acceder a tus datos en ningún momento,” porque la clave única necesaria para descifrarlo se almacena localmente en tus dispositivos.

Esto significa que DuckDuckGo no puede ayudarte a recuperar los datos guardados en caso de que pierdas o dañes tus dispositivos. Afortunadamente, hay un método que funciona localmente. Cuando configures por primera vez la sincronización, se te pedirá que descargues un PDF de recuperación. El documento contiene tu código de recuperación. Debes escanear este código para recuperar tus contraseñas y otros datos guardados en DuckDuckGo. Asegúrate de guardar este documento de forma segura en algún otro dispositivo.