Las botellas de agua pueden estar criando gérmenes. Así es como limpiarlas.

Carl Behnke, profesor asociado en la escuela de gestión de hospitalidad y turismo de la Universidad de Purdue, suele llevar consigo una botella de agua a lo largo de su día, desde la oficina hasta el gimnasio y de vuelta a casa. Pero cuando descubrió un “biofilm” en el interior de su botella de agua mientras la limpiaba, comenzó a investigar. “Me di cuenta de que quizás no era tan diligente como debería ser al limpiar mi botella de agua”, explica. “Y eso me hizo preguntarme: si alguien que sabe sobre seguridad alimentaria no lo es, ¿qué pasa con los demás?”

Esa pregunta llevó a un estudio realizado por Behnke y un equipo de académicos y científicos sobre cómo los niveles de contaminación de las botellas reutilizables se ven afectados por los comportamientos de uso y limpieza. El grupo se propuso medir los niveles de contaminación de las botellas de agua y comprender cómo estos niveles son afectados por los comportamientos de uso y limpieza. Si bebes regularmente agua de una botella reutilizable, sus hallazgos podrían llevarte a reconsiderar tus propias prácticas de manejo de botellas de agua.

Cambia tus hábitos

Aunque llevar una botella de agua reutilizable durante todo el día es bueno para ti y para el medio ambiente, descuidar su cuidado podría tener consecuencias negativas. “¿Lavas tus platos después de la cena?” pregunta Behnke. “Sí. Pero con las botellas de agua, a menudo las llevamos a todos lados y no las limpiamos adecuadamente”.

Puedes enjuagar tu botella, pero si no la lavas apropiadamente tan seguido como deberías, te sorprendería lo que podría estar creciendo en la superficie y en el interior. El estudio consistió en dos secciones de encuestas completadas por usuarios de botellas de agua. La primera serie de preguntas se centraba en el tipo y la edad de la botella que utilizaban, lo que ponían dentro (agua, bebidas energéticas, etc.) y la frecuencia de uso. La segunda sección se enfocaba en los comportamientos de limpieza, desde el método hasta la frecuencia.

Essentially, dijo Behnke, el uso típico de botellas de agua tiene todos los ingredientes para fomentar el crecimiento bacteriano: humedad, contaminación y, a menudo, temperaturas cálidas. La Dra. Yuriko Fukuta, profesora asistente de infectología en el Baylor College of Medicine, está de acuerdo. “Estamos constantemente tocando nuestras botellas de agua con la boca y las manos, por lo que es fácil transmitir bacterias a ellas, y luego simplemente crecen”, dice. “En algunos casos, esto puede enfermarte, especialmente si tienes un sistema inmunológico más débil”.

Fukuta sugirió que las bacterias podrían incluir estafilococos o estreptococos. Y esto, del estudio en cohorte: “Más del 20% de nuestras muestras tenían bacterias coliformes, que son materia fecal”, dice Behnke.

Cuidado y limpieza adecuados para las botellas de agua

Si toda esa bacteria te hace querer hacer lo correcto con tu botella de agua, aquí hay algunas recomendaciones a seguir:

Mantén solo agua en tus botellas para disminuir el crecimiento bacteriano. Bebidas energéticas, té u otros polvos y aditivos solo aumentarán la probabilidad de crecimiento bacteriano.

Mantén tus botellas de agua fuera de lugares donde podrían calentarse. “No dejes tu botella de agua dentro de tu coche y luego bebas de ella”, dice Fukuta. “Las altas temperaturas y el tiempo aceleran el crecimiento de gérmenes”.

Enjuágala después de cada uso diario, recomienda Behnke.

Lávala con frecuencia, preferiblemente a mano y con un cepillo especial para botellas. Cuando termines, déjala boca abajo en un escurridor para que se seque completamente, no guardes tus botellas húmedas.

Evita compartir botellas de agua con nadie más. “Si es tu saliva y solo agua, no es gran cosa,” dice Behnke. “Pero si compartes, estás introduciendo otros contaminantes”.

El mejor tipo de botella de agua para mitigar el crecimiento bacteriano

Según Fukuta, tus mejores opciones son botellas con boca ancha, que las hacen fáciles de limpiar y secar, y aquellas con una paja incorporada que mantenga tus manos alejadas en lo posible.

Si tu objetivo es evitar que tu botella de agua se convierta en un criadero de gérmenes, el enfoque más sencillo es el de Behnke, quien cambió después de realizar la investigación. “Enjuago mi botella una vez al día,” dice, “y la lavo una vez a la semana, usando un buen detergente, un cepillo para botellas y un spray de cloro.”

