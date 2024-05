“La Sociedad de los Poetas Muertos” tiene una relevancia distintivamente australiana.

La Carta de Australia es un boletín semanal de nuestra oficina en Australia. El artículo de esta semana está escrito por Damien Cave, jefe de la oficina de Australia desde 2017.

Con mi hija de 13 años en casa durante un descanso de su aventura de un año en un internado en el arbusto australiano, pusimos una película vieja la otra noche que ella había pedido ver: “La sociedad de los poetas muertos”.

Como muchos de ustedes probablemente saben, es una historia de maduración ambientada en una escuela privada estadounidense, protagonizada por un inspirador maestro interpretado por Robin Williams. Me encantó cuando salió en 1989 (yo era un adolescente entonces), pero cuando apareció en mi sala de estar de Sídney el nombre del director – Peter Weir – en la pantalla, tuve que hacer una doble toma.

Nunca me di cuenta de que la película, un clásico querido para muchos estadounidenses, fue dirigida por un australiano. De alguna manera, el mismo tipo responsable de clásicos australianos como “Gallipoli” y “Picnic en Hanging Rock” también fue el director de favoritos muy estadounidenses como “La sociedad de los poetas muertos” y “El show de Truman”.

Al igual que yo, o al menos me gustaría creer, el Sr. Weir parecía estar familiarizado con las culturas de estas dos naciones colonizadoras de habla inglesa, capaz, tal vez, de ver más claramente los surcos profundos y las sombras oscuras de cada una porque había tenido la oportunidad de mirar desde una perspectiva distante.

Miré la película con ojos frescos. Ya estaba buscando los secretos y lecciones que podría contener para mi hija. Me preguntaba si esta vez sentiría más simpatía por los adultos que por los adolescentes moderadamente rebeldes (no), pero también decidí buscar lo que podría hacer que la película fuera más australiana de lo que había notado en visiones anteriores.

¿Qué, si acaso, habrían encontrado relevante y identificable las audiencias australianas?

Al principio, la película me pareció extremadamente estadounidense. Reconocí el énfasis en Henry David Thoreau, un escritor estadounidense que vivió no muy lejos de donde crecí en Massachusetts. Sus citas de “Walden” sobre la necesidad de vivir deliberadamente y “chupar todo el tuétano de la vida” ya estaban en nuestra familia: había enviado un poco de Thoreau a mi hija en cartas, un intercambio analógico del que escribí recientemente en un ensayo para The Times.

Haciendo un poco de investigación, vi que el guionista de la película, Tom Schulman, quien ganó un Oscar por sus esfuerzos, basó la historia en sus propias experiencias en la escuela preparatoria a la que asistió en Nashville. Y también había un poco de narcisismo de Hollywood allí: el personaje principal, Neil Perry, quería ser actor en lugar de, por ejemplo, poeta o pianista. No hay nada que a los de la industria del cine les guste más que hacer que su propio negocio parezca rebeldía y heroísmo.