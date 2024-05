AngloGold Ashanti Anuncia una Conferencia Telefónica con Información de la Producción del Cuarto Trimestre de Marzo de 2024 Por Investing.com

DENVER–(BUSINESS WIRE)–AngloGold Ashanti plc (AGA) lanzará su Actualización de Producción del primer trimestre de 2024 el 10 de mayo de 2024. Le invitamos a participar en nuestra Llamada de Mercado a través de webcast o llamada de conferencia.

Llamada de Mercado

10 de mayo de 2024

09:00 ET / 14:00 UK / 15:00 CAT

Preinscripción para la llamada de conferencia: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6868254&linkSecurityString=175bcfb2c2

Enlace webcast: https://www.corpcam.com/AngloGold/AGA10052024.htm

Números de acceso a la repetición:

Sudáfrica: 010 500 4108

Reino Unido: 0 203 608 8021

Australia: 073 911 1378

EE. UU.: 1 412 317 0088

Internacional: +27 10 500 4108

Código de acceso a la repetición: 46113#

Para participar en la llamada de conferencia, la preinscripción es esencial. La facilidad de repetición estará disponible durante 7 días después del final de la conferencia hasta el 16 de mayo de 2024.

https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este documento, además de declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas sobre los informes financieros, operaciones, rendimiento económico y situación financiera de AngloGold Ashanti plc (AngloGold Ashanti). Estas declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino que reflejan nuestras expectativas actuales sobre eventos futuros y generalmente pueden identificarse por el uso de palabras o frases prospectivas como creer, apuntar, esperar, anticipar, pretender, prever, pronosticar, probablemente, debería, planificación, podría, mayo, sería, estimado, potencial u otras palabras y frases similares. De manera similar, las declaraciones que describen nuestros objetivos, planes o metas son o pueden ser declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el rendimiento, las acciones o los logros reales de AngloGold Ashanti difieran materialmente de los resultados, el rendimiento, las acciones o los logros previstos, expresos o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Aunque AngloGold Ashanti cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones y pronósticos prospectivas son razonables, no se puede garantizar que esas expectativas resulten haber sido correctas. En consecuencia, los resultados podrían diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas como resultado, entre otros factores, de cambios en las condiciones económicas, sociales, políticas y de mercado, incluidos los relacionados con la inflación o conflictos internacionales, el éxito de las iniciativas comerciales y operativas, cambios en el entorno normativo y otras acciones gubernamentales, incluidas las aprobaciones ambientales, fluctuaciones en los precios del oro y los tipos de cambio, el resultado de procedimientos judiciales pendientes o futuros, cualquier interrupción de la cadena de suministro, cualquier crisis de salud pública, pandemias o epidemias (incluida la pandemia de COVID-19), y otros riesgos y desafíos comerciales y operativos y otros factores, incluidos accidentes mineros. Para una discusión de dichos factores de riesgo, consulte el informe anual de AngloGold Ashanti Limited en el Formulario 20-F correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2022 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y la declaración de registro de AngloGold Ashanti en el Formulario F-4 inicialmente presentada ante la SEC el 23 de junio de 2023. Estos factores no son necesariamente todos los factores importantes que podrían causar que los resultados o acciones reales de AngloGold Ashanti difieran materialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener efectos adversos materiales en los resultados o acciones futuras de AngloGold Ashanti. En consecuencia, se les advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. AngloGold Ashanti no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o publicar revisiones a estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este documento o para reflejar la ocurrencia de eventos no previstos, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Todas las declaraciones prospectivas escritas u orales subsecuentes atribuibles a AngloGold Ashanti o a cualquier persona que actúe en su nombre están calificadas por las declaraciones de precaución aquí contenidas.

Medios

Andrea Maxey +61 08 9435 4603 / +61 400 072 199 [email protected]

Consultas generales [email protected]

Inversionistas

Andrea Maxey +61 08 9435 4603 / +61 400 072 199 [email protected]

Yatish Chowthee +27 11 637 6273 / +27 78 364 2080 [email protected]

Sitio web: www.anglogoldashanti.com

fuente: AngloGold Ashanti plc