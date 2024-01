Las autoridades de ocupación rusa abrirán ‘museos de guerra’ en escuelas de Luhansk para intensificar la propaganda entre los niños. Las autoridades de ocupación rusas abrirán “museos de guerra” en escuelas de Luhansk para intensificar la propaganda entre los niños.

Las autoridades de ocupación de la región de Luhansk han ordenado la creación de los llamados “museos de guerra” en todas las escuelas secundarias de la región en un intento de intensificar la propaganda rusa entre los niños y trasladar la responsabilidad de la guerra y los crímenes contra civiles a Ucrania, informó el Centro de Resistencia Nacional (NRC) el 5 de enero.

Los “museos” contarán con exhibiciones de equipos rusos y stands de traidores locales para crear una narrativa falsa de apoyo a la ocupación.

La NRC ha instado a los residentes a denunciar a aquellos involucrados en la organización de estos “museos” y a educar a los niños sobre la verdadera cronología de los eventos.

Esta noticia sigue a informes anteriores de que las autoridades rusas están transportando niños de territorios ucranianos ocupados a los llamados “campos de reeducación”, donde son obligados a asistir a conferencias impartidas por ex combatientes del Grupo Wagner, informó la NRC el 14 de diciembre.

Los eventos se llaman “diálogos con héroes”, durante los cuales los mercenarios de Wagner buscan justificar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los soldados de la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardiya) han lanzado una campaña de propaganda en territorios temporalmente ocupados (TOT) dirigida a los niños ucranianos, informó la NRC el 7 de diciembre.

Participando en lo que la NRC describe como una “guerra contra la población civil,” los oficiales de la Rosgvardiya visitan orfanatos en el TOT para interactuar con los niños. Promueven la ocupación de Ucrania y obligan a los niños a escribir cartas [pro-rusas]. La mayoría de los niños están efectivamente retenidos por el enemigo y no pueden comunicarse con sus padres o tutores.

Cerca de 10,000 niños ucranianos fueron secuestrados a Rusia desde los territorios ucranianos temporalmente ocupados para una supuesta “mejora de la salud” solo en el otoño de 2023, informó la NRC anteriormente.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine