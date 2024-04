Las auditorías de Wirecard de EY están marcadas por “graves violaciones repetidas” de deberes, según la autoridad de supervisión.

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

EY cometió violaciones “graves” y “repetidas” de sus deberes profesionales en sus auditorías a la firma de pagos Wirecard, concluyó el organismo de supervisión de auditorías de Alemania, Apas, el viernes.

La empresa de tecnología financiera con sede en Múnich, Wirecard, se declaró en insolvencia en junio de 2020 luego de reportar que la mitad de sus ingresos y €1.9 mil millones en efectivo corporativo no existían. EY, que había sido el auditor de Wirecard durante casi una década, emitió informes de auditoría sin salvedades.

El resumen de la revisión, publicado el viernes, marca el fin oficial de una investigación de varios años por parte del organismo de supervisión de auditorías de Alemania.

Apas criticó la “ejecución deficiente” por parte de la firma Big Four en sus auditorías a Wirecard, así como su “informe de auditoría insuficiente” que resultó en la emisión de “informes de auditoría objetivamente inexactos”.

El organismo también reprendió a EY por la “grave falla” de sus controles de calidad internos, añadiendo que “varios ejecutivos clave” de la firma llevaron a cabo “múltiples violaciones de sus deberes profesionales” durante el proceso de control de calidad.

El regulador dijo el año pasado que planeaba multar a EY Germany €500,000 por las auditorías a Wirecard e imponer una prohibición de dos años a la firma para aceptar como clientes auditorías a grandes empresas y empresas cotizadas. Apas también dijo que multaría a cinco empleados actuales y anteriores de la firma Big Four entre €23,000 y €300,000, pero esas multas aún no se han finalizado formalmente, según personas familiarizadas con el asunto.

En un breve comentario sobre la decisión de Apas publicado junto al comunicado del regulador, EY dijo que aunque decidió no impugnar legalmente la decisión de Apas, esto no implicaba que estuviera de acuerdo con las conclusiones y evaluaciones legales del organismo.

El administrador de Wirecard y antiguos inversores están demandando a la empresa por miles de millones de euros en daños, y la fiscalía de Múnich ha iniciado una investigación contra varios socios actuales y anteriores de EY por presunta conducta criminal.

Apas no dio una opinión sobre si las deficiencias de EY en las auditorías fueron intencionales. Personas con conocimiento directo del fallo le dijeron al Financial Times a principios de esta semana que el organismo concluyó que las auditorías fueron “al menos” negligentes y, en algunos casos, gravemente negligentes, pero no establecieron intención criminal.

El regulador dijo que las violaciones de los deberes profesionales de EY ocurrieron a lo largo de varios años y en siete áreas diferentes, incluida la validación defectuosa de hasta €1.9 mil millones en efectivo que supuestamente Wirecard tenía en cuentas de depósito en Asia.

Después de la caída de Wirecard, se descubrió que durante varios años EY no solicitó información crucial de una entidad bancaria de Singapur donde Wirecard afirmaba que el efectivo estaba depositado, un procedimiento de auditoría de rutina que podría haber revelado el gran fraude en el grupo de pagos alemán.

El organismo también destacó la mala gestión por parte de EY de las señales de alerta que apuntaban a irregularidades.

La firma Big Four fue advertida en 2016 por uno de sus propios empleados de que altos directivos de Wirecard podrían haber cometido fraude y un ejecutivo intentó sobornar a un auditor. En el mismo año, el supuesto fiduciario de Wirecard en Singapur, quien se suponía estaba a cargo de las cuentas de depósito, accidentalmente reveló al auditor que no tenía ningún dinero en nombre de la empresa alemana.