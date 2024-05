Peabody informa resultados mixtos en el primer trimestre, reafirma la guía por Investing.comPeabody informa resultados mixtos en el primer trimestre, reafirma orientación por Investing.com

Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) discutió su desempeño del primer trimestre de 2024, reconociendo tanto los éxitos operativos como los desafíos. El CEO Jim Grech acreditó la resolución de problemas de producción en Australia y las inversiones estratégicas de la empresa, como el desarrollo de la mina Centurion y la adquisición del yacimiento de carbón Wood Loads. A pesar de los vientos en contra del clima cálido y los bajos precios afectando los envíos de carbón térmico en los EE. UU., Peabody logró una ganancia neta de $40 millones y generó $120 millones en flujo de efectivo operativo. La compañía sigue enfocada en devolver capital a los accionistas, habiendo recomprado 3.2 millones de acciones. Mirando hacia el futuro, Peabody es optimista sobre los mayores volúmenes de carbón térmico marítimo y los costos mejorados, así como los aumentos en los volúmenes metalúrgicos marítimos, a pesar de esperar envíos más bajos del PRB.

Aspectos clave

Peabody Energy Corp. reportó una ganancia neta de $40 millones para el primer trimestre de 2024. Los desafíos operativos incluyeron el clima cálido que impactó los envíos de carbón térmico en EE. UU. y retrasos en los envíos en Shoal Creek debido a una falla en la cerradura. La compañía generó $120 millones en flujo de efectivo operativo y gastó $61 millones en gastos de capital. El programa de recompra de acciones de Peabody vio recomprar 3.2 millones de acciones. Los segmentos de carbón térmico marítimo y metalúrgico marítimo generaron $94 millones y $48 millones en EBITDA ajustado, respectivamente. La compañía espera comenzar las operaciones de avance en Wards Well para el primer trimestre de 2026. Peabody reafirmó su guía para todo el año, esperando un flujo de efectivo significativo en la segunda mitad del año.

Visión de la Compañía

Anticipación de mayores volúmenes de carbón térmico marítimo y costos mejorados. Se espera un aumento en los volúmenes metalúrgicos marítimos. Se pronostican menores envíos del PRB. Se reafirma la guía para todo el año, con confianza en lograr los objetivos a pesar de los desafíos. Se espera que el carbón del desarrollo de Centurion comience a venderse más adelante en el año. Se espera que los volúmenes de ventas de Shoal Creek se trasladen a la segunda mitad del año.

Aspectos Negativos

Impacto del clima cálido y los bajos precios del gas en los envíos de carbón térmico en EE. UU. Retrasos en los envíos en Shoal Creek debido a la falla de la cerradura de Demopolis. Volúmenes más bajos y costos más altos en el segmento marítimo debido a paradas y reparaciones no planificadas. Posición negativa de flujo de efectivo al final del primer trimestre.

Aspectos Positivos

Shoal Creek superó las expectativas de producción en el primer trimestre. El segmento de carbón térmico marítimo reportó volúmenes más altos y costos más bajos de lo anticipado. Fuerte interés de clientes asiáticos de alta categoría por el producto de Centurion. Se espera que la cerradura de Demopolis vuelva a estar en funcionamiento antes de lo planeado.

Oportunidades Perdidas

Los envíos del PRB fueron más bajos de lo esperado. El segmento de carbón metalúrgico marítimo enfrentó volúmenes más bajos y costos más altos debido a paradas no planificadas.

Aspectos Destacados de Preguntas y Respuestas

No hay limitaciones de transporte para los envíos de productos más adelante este año dentro del sistema de GeneAtlas. El impacto del cierre de la cerradura de Demopolis se mitigará con su regreso al servicio. Se espera que se generen fuertes flujos de efectivo en la segunda mitad del año, con posibles recompras de acciones. Se espera que el proyecto de Centurion contribuya a los envíos futuros, con alrededor de 100,000 toneladas esperadas para este año.

Peabody Energy Corp. ha navegado un trimestre desafiante con un enfoque estratégico en la eficiencia operativa y la generación de valor para los accionistas. Las inversiones y desarrollos de la empresa, particularmente en los segmentos marítimos, se espera que respalden su desempeño en los próximos trimestres. La gerencia de Peabody sigue comprometida a superar contratiempos operativos y aprovechar oportunidades de mercado para alcanzar sus objetivos anuales.

Percepciones de InvestingPro

Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) ha demostrado resistencia en su desempeño del primer trimestre de 2024, a pesar de algunos desafíos operativos. El enfoque de la empresa en inversiones estratégicas y devoluciones de capital a los accionistas es evidente en sus métricas financieras y valoración de mercado. Aquí hay un resumen del desempeño y la valoración recientes de la empresa, según InvestingPro.

La capitalización de mercado de la empresa asciende a un sólido $2.73 mil millones, reflejando la confianza de los inversores en su posición en el mercado y sus perspectivas de crecimiento futuro.

Con una relación P/E de 3.91, que se ajusta a 3.61 para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, Peabody parece ofrecer un valor en relación con las ganancias, especialmente en comparación con el mercado en general.

El ratio PEG, una métrica que relaciona la relación P/E con el crecimiento de las ganancias, es -0.09 para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que el mercado puede no estar considerando el potencial de crecimiento futuro de las ganancias.

Las recomendaciones de InvestingPro destacan que la relación Precio/Valor en Libros de Peabody de 0.77 apunta a una acción potencialmente subvaluada, especialmente cuando se consideran los activos de la empresa en relación con su precio de las acciones.

Además, el margen de beneficio operativo de la empresa de 22.23% muestra su capacidad para gestionar costos y mantener la rentabilidad en un entorno desafiante.

Para que los inversores obtengan más información y consejos, InvestingPro ofrece análisis adicional sobre Peabody Energy Corp. y otras empresas. Actualmente hay varios consejos de InvestingPro disponibles, que se pueden acceder con un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ utilizando el código de cupón PRONEWS24. Estos consejos podrían brindar una guía valiosa para tomar decisiones de inversión informadas, considerando tanto las oportunidades como los riesgos asociados con Peabody Energy Corp.

El enfoque estratégico de Peabody y su reciente desempeño financiero, como se destaca en este artículo y en las métricas de InvestingPro, sugieren una empresa que está superando sus desafíos con un plan claro de crecimiento y creación de valor para los accionistas.

Transcripción Completa – Peabody Energy Corp-Exch (BTU) Q1 2024:

Operador: Buen día y bienvenidos a la Presentación de Resultados del Primer Trimestre de 2024 de Peabody. Todos los participantes estarán en modo de escucha solamente. [Instrucciones del operador] Por favor, tengan en cuenta que este evento está siendo grabado. Ahora me gustaría pasar la conferencia a Karla Kimrey. Adelante por favor.

Karla Kimrey: Buenos días y gracias por unirse a Peabody Energy Corp. para el primer trimestre de 2024. Conmigo hoy están el Presidente y CEO, Jim Grech; el CFO, Mark Spurbeck; y nuestro Director de Marketing, Malcolm Roberts. Dentro del comunicado de resultados, encontrarán nuestra declaración sobre información proyectada, así como una conciliación de las medidas financieras no GAAP. Los alentamos a considerar los factores de riesgo mencionados allí, junto con nuestras declaraciones públicas ante la SEC. Ahora pasaré la llamada a Jim.

Jim Grech: Gracias Karla, y buenos días a todos. Los resultados operativos del primer trimestre fueron destacados por una serie de desafíos y éxitos. Hubo desafíos de producción inesperados en Australia que ahora están detrás de nosotros, mientras que los envíos de carbón térmico en los EE. UU. se vieron impactados por un invierno inusualmente cálido y bajos precios de gas natural. Dentro de nuestra segmento metalúrgico marítimo, Shoal Creek sigue superando las expectativas de producción, aunque los envíos se han visto obstaculizados por la falla de la cerradura de Demopolis. Continuamos invirtiendo estratégicamente en nuestro portafolio a través del desarrollo de Centurion, y completamos la adquisición del yacimiento Wood Loads, que extiende la vida útil de la mina a más de 25 años. Antes de expandirnos en los mercados, quiero agradecer a nuestros empleados globales por su enfoque continuo y compromiso con el trabajo seguro y eficiente. Ahora, pasando a los mercados mundiales de carbón. Los mercados marítimos de carbón térmico comerciaron dentro de un rango más ajustado durante el primer trimestre. El invierno normal y los bajos precios de gas natural han continuado presionando la demanda de carbón térmico, junto con una oferta estable de la costa este de Australia, lo que resultó en que el carbón de Newcastle comerciara dentro de un rango de $120 a $135 por tonelada. Se espera que las importaciones marítimas de carbón térmico asiático sigan siendo robustas, con China mostrando aumentos en la demanda de electricidad con importaciones marítimas de carbón térmico estimadas en un aumento interanual de aproximadamente 15% para el primer trimestre. Dentro del mercado marítimo de carbón metalúrgico, los precios del coque disminuyeron durante el trimestre. La demanda de carbón metalúrgico se vio obstaculizada por un margen delgada de acero a nivel global, excepto en India, donde la producción económica robusta respaldó la rentabilidad de la fabricación de acero. Los precios del carbón tipo PCI también fueron afectados durante el trimestre. Sin embargo, no tanto como los carbones coqueros de mayor calidad. En abril, hemos visto mejoras en los márgenes de acero y un estocaje estacional que apoya los precios del carbón metalúrgico. En los EE. UU., la generación de electricidad para el primer trimestre de 2024 resultó especialmente desafiante con un invierno cálido y precios de gas significativamente más bajos, lo que resultó en una disminución a nivel nacional de la generación de electricidad a carbón de aproximadamente 15% durante el primer trimestre. Dicho esto, el carbón sigue siendo un componente crítico para la generación de energía del país, y al analizarlo regionalmente en los EE. UU. como ejemplo, la energía a carbón fue dependida y representó más del 40% de la generación en las regiones MISO y SPP en varias instancias en enero de 2024, demostrando una vez más la importancia del carbón para una red confiable. Ahora pasando a nuestros segmentos operativos. los segmentos Térmicos Marítimos tuvieron volúmenes más altos de lo anticipado, con volúmenes adicionales para el mercado doméstico como consecuencia de un descarrilamiento de tren en la línea principal en diciembre. Los precios realizados promedio y los costos por tonelada fueron inferiores a lo anticipado debido a una mayor producción en Wilpinjong, donde minamos oportunamente algunas escenas superiores, lo que hacemos cuando el mercado lo permite. La mayor producción en Wilpinjong fue compensada por una rampa de largo plazo prolongada en Wambo. Mirando adelante, esperamos una mayor proporción de carbón tipo Newcastle debido al aumento de la producción del complejo minero Wambo. Los envíos del segmento Metalúrgico Marítimo estuvieron en línea con las expectativas. Los volúmenes son menores de lo esperado para el año debido a un movimiento de largo plazo anticipado en Metropolitan y la secuenciación de la mina en CMD. Los costos por tonelada del segmento estuvieron en el extremo superior de nuestro rango, afectados por una parada no planificada de la pala de arrastre de Coppabella y la aceleración de las reparaciones de la planta de preparación de carbón planificadas en el CMJV, compensados parcialmente por una mayor producción en Shoal Creek. Nuestra mezcla de ventas se vio afectada por la minería de carbón de menor calidad en CMJV debido a la secuenciación de la mina. Mirando hacia adelante en el futuro, nuestra mezcla de ventas debería mejorar con ventas adicionales y Shoal Creek a través de la apertura anticipada del Bloque Demopolis. En los envíos del PRB fueron menores de lo esperado como resultado de un invierno inusualmente cálido y los bajos precios promedio del gas natural que fueron en promedio de $2,10. Los costos por tonelada en el segmento estuvieron por encima de lo esperado debido a volúmenes más bajos, pero fueron en parte compensados por la racionalización del gasto en costos discrecionales. Si bien la demanda del PRB para el trimestre fue difícil, tenemos contratos para 85 millones de toneladas para el año. Nuestra guía para todo el año asume un verano y otoño normales con los clientes cumpliendo sus compromisos. Si nuestros clientes tienen diversas demandas o necesidades, trabajaremos con ellos para ser receptivos, manteniendo al mismo tiempo el valor completo de nuestros contratos. En otro segmento térmico de los EE. UU., los envíos estuvieron por debajo de las expectativas, ya que algunos clientes redujeron sus envíos debido a inventarios altos y bajos precios del gas natural. Los márgenes del segmento fueron mayores de lo anticipado debido a una realización de ventas favorable, que incluyó algunos acuerdos de cancelación de contratos de ventas. Incluso con las condiciones del mercado actuales, nuestro excepcional equipo de ventas pudo cerrar nuevos negocios. Por lo tanto, el precio y los volúmenes para el año no cambiaron. Fuera de nuestras operaciones activas, continuamos progresando en la mina de Centurion, uno de nuestros proyectos clave de crecimiento del carbón metalúrgico. Hemos tenido algunos retrasos en las fechas de entrega de algunos equipos mineros del fabricante, pero esperamos que la producción de carbón de desarrollo ocurra en el segundo trimestre. Como se anunció anteriormente, cerramos la transacción de “Wards Well” el mes pasado. Actualmente estamos desarrollando un plan de mina integrado y lo discutiremos más completamente en el futuro. El reclutamiento de la fuerza laboral inicial de desarrollo de la mina de Centurion se ha completado, a pesar de que la mano de obra sigue siendo escasa en la industria minera en Australia. Seguimos esperando el primer carbón de largo avanzado en principios de 2026, y los gastos de capital siguen en línea con el guidance anterior. Nos complace anunciar que por primera vez en casi 12 años hemos estado operando en nuestra mina de Lee Ranch en Nuevo México. En 2022, aseguramos un nuevo contrato a largo plazo que extendió la vida útil de nuestra operación en Nuevo México y respaldó la transición de El Segundo a Lee Ranch nuevamente. En resumen, hemos tenido algunos desafíos este trimestre. Pero al mirar hacia el año completo, nuestras operaciones y ventas nos han posicionadas bien. Completo dos movimientos largos en Australia, la calidad del carbón mejora, y nuestros planes de producción nos dan confianza en reafirmar nuestra guía para el año completo. Ahora peste el micrófono a Mark para cubrir los detalles financieros.

Operador: Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas.