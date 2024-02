Las acciones luchan antes del crucial informe de inflación de EE. UU.: Resumen del mercado

Europa y los futuros de acciones en Estados Unidos registran movimientos mínimos en operaciones cautelosas antes de la publicación de datos de inflación, que podrían proporcionar pistas sobre el momento de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

La mayoría de las acciones de automóviles tuvieron un buen desempeño en Europa, ya que Michelin se recuperó después de los resultados del fabricante de neumáticos y el anuncio de recompra de acciones. En general, el índice Stoxx 600 de Europa cayó un 0,3%, mientras que los futuros de acciones de Estados Unidos apenas registraron cambios. Los bonos del Tesoro y el dólar se mantuvieron estables antes del informe de inflación, en el que se espera que muestre la primera lectura por debajo del 3% interanual en la inflación general desde marzo de 2021, respaldando la expectativa de que las presiones de precios se están aliviando.

Por otro lado, las acciones en Asia subieron por primera vez en cuatro días, lideradas por los valores en Japón. El índice Nikkei 225 de la nación se disparó más que en cualquier otro momento desde noviembre de 2022, ya que las acciones tecnológicas lideraron las ganancias después de que Tokyo Electron Ltd. aumentó sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año. Se espera que los mercados estén cerrados en China, Hong Kong, Taiwán y Vietnam por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que un riesgo latente de que la inflación caiga hacia el objetivo del banco central proviene de las empresas estadounidenses. Muchas han aumentado los márgenes de beneficio incrementando los precios en los últimos años, una práctica que puede ser difícil de enmendar y que ejercería presión al alza sobre la inflación.

SoftBank, una de las mayores empresas cotizadas de Japón, se disparó un 6,3% después de nuevas ganancias para Arm Holdings Plc, en la que tiene una participación. Las acciones de Arm subieron un 29% en la negociación en Nueva York el lunes y se han casi triplicado desde su debut en septiembre. Un indicador de Bloomberg de las acciones de semiconductores en Asia iba camino a su cierre más alto en casi dos años, impulsado por las sólidas previsiones de ingresos de Tokyo Electron y una subida de las acciones de Nvidia en la noche.

“Lo que estamos viendo aquí es un frenesí de compras por cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial”, dijo Dennis Dick, comerciante de Triple D Trading. “Los algoritmos están involucrados, los comerciantes minoristas están involucrados, la gente está comprando opciones. Todo eso simplemente se está intensificando”.

El petróleo se mantuvo estable luego de una racha alcista de seis días antes de una perspectiva del mercado de la OPEP, y mientras los comerciantes monitoreaban los acontecimientos en la guerra entre Israel y Hamas. El oro apenas cambió después de caer ligeramente el lunes para cotizar alrededor de $2,020 por onza.

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones: El Stoxx Europe 600 cayó un 0,3% a las 8:19 a.m. (hora de Londres)

Futuros del S&P 500 no tuvieron cambios

Futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%

Futuros del Dow Jones no tuvieron cambios

Criptomonedas: Bitcoin subió un 0,5% a $50,077.94

Ether subió un 0,9% a $2,656.47

Bonos: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó un punto base a 4,19%

Materias primas: El crudo Brent subió un 0,3% a $82.24 el barril

Oro en el lugar subió un 0,2% a $2,024.75 la onza