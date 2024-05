‘Es bueno hablar’: Hombre participando en la Gran Carrera de Manchester

Granville Campbell, de 59 años, quien fue criado en Old Trafford y ahora vive en Stretford, se ha inspirado para recaudar fondos para la organización benéfica The Christie en memoria de su hermano mayor, Eric.

Eric fue diagnosticado con un cáncer de pene muy raro en 2021 y fue tratado en el hospital de The Christie antes de fallecer en octubre pasado.

Granville, 59, dijo: “Mi hermano podría haber, y habría, recibido un diagnóstico más temprano si hubiera sido lo suficientemente valiente para buscar consejo médico ante el primer signo de cualquier problema de salud, pero eligió guardar silencio y sufrió durante un período de tiempo.

“Sin saberlo, sus síntomas en ese momento estaban empeorando lentamente y se sentía incapaz de expresarse y obtener consejo médico. Finalmente, hizo una cita con el médico.

Granville ha corrido el Great Manchester Run 16 veces (Imagen: The Christie Charity)

“Después del examen, a Eric se le diagnosticó una forma de cáncer que se había desarrollado tanto que le dieron menos de 12 meses de vida.

Granville busca recaudar fondos en memoria de su hermano, pero también para inspirar a otros hombres afrocaribeños a ser más abiertos sobre sus problemas.

Él dijo: “La comunidad afrocaribeña, especialmente los hombres, no hablan de tales cosas a menos que sean empujados por un familiar o ser querido.

“Ahora sé que Eric aún estaría aquí si hubiera hablado y buscado ayuda en las primeras etapas de su diagnóstico de cáncer, donde fue paciente en The Christie hasta su fallecimiento.

“Participar en el Great Manchester Run de este año en apoyo a la organización benéfica The Christie es en su memoria, y para resaltar el mensaje a todos los hombres para que se sientan empoderados: hay ayuda disponible si hablamos.”

Dona a la campaña de recaudación de fondos de Granville aquí.

El Great Manchester Run de este año será el decimosexto de Granville, aunque correr no fue su primera pasión.

Siempre se mantuvo en forma en el gimnasio, jugando baloncesto y fútbol, pero en 2007 descubrió que tenía una hernia discal y no pudo continuar con todo el trabajo en el gimnasio y los deportes que había disfrutado anteriormente.

Granville comenzó a correr para mantenerse en forma, lo que coincidió con comenzar un nuevo trabajo, donde sus nuevos empleadores ingresaban anualmente a un equipo en el Great Manchester Run, lo que llevó a Granville a unirse al equipo y comenzar a prepararse para su primera carrera.

Granville con partidarios suyos en The Christie (Imagen: The Christie Charity)

Él dijo: “Inicialmente quería apoyar a una organización benéfica de apoyo a la columna vertebral, debido a mi lesión deportiva, pero en ese mismo momento mi madre estaba recibiendo tratamiento en el hospital de The Christie por un tumor cerebral.

“Fue entonces cuando mi amor por el trabajo que The Christie estaba haciendo me tocó el corazón, y decidí devolver algo recaudando fondos.

Agregó: “Soy un gran aficionado del Manchester City: mi nombre de calle, entre muchos, es ‘Champ’.

“Vivir a 10 minutos del ‘archienemigo’, el Manchester United, significa que tengo muchos amigos deportistas en ambos lados que apoyan activamente mi causa de recaudación de fondos para la organización benéfica The Christie año tras año, ya que también tienen un gran aprecio por el gran trabajo que realiza en nuestra comunidad cada día.”

Uno de los mayores seguidores de Granville es el Carryduff Man Utd Supporters Club, con sede en Irlanda del Norte, a quienes conoció hace más de 15 años, ya que solían estacionar y tomar algo antes y después de los partidos en un hotel donde trabajaba a tiempo parcial.

Él dijo: “Nunca se dieron cuenta de que era un fanático del Manchester City hasta muchos años después, asumían que era como ellos, un seguidor del United trabajando en el hotel en los días de partido.”

Desde entonces, Granville ha sido ‘no oficialmente’ incorporado a la familia Carryduff, y aceptó una invitación para unirse a ellos en Belfast para el 20 aniversario del club de seguidores.

Granville dijo: “Muchos amigos, familiares, colegas y ex colegas tienen un apego especial por The Christie y The Christie Charity, a través de familiares que reciben tratamiento.

“Desde mi perspectiva personal, al igual que mi fallecida madre y mi hermano mayor Eric, mi hermano menor Steve también fue diagnosticado con cáncer de mieloma en 2021. Afortunadamente, ha estado en remisión durante los últimos cuatro años.

“La satisfacción personal que recibo cada año es probablemente la principal razón por la que sigo trotando por las calles y recaudando fondos. Tengo un mensaje especial para destacar este año: ‘es bueno hablar’, y si puedo usar mi apoyo a una organización tan maravillosa como The Christie Charity para difundir el mensaje y ayudar a otros, entonces estoy completamente a favor, mientras pueda seguir haciéndolo.”

El mensaje de Granville ya ha resonado con un amigo cercano de la familia, Ronnie Hunte, después de que asistiera al funeral del hermano de Granville, Eric, en octubre pasado.

Ronnie Hunte, a quien Granville ha inspirado para hacerse un chequeo (Imagen: The Christie Charity)

“Ronnie escuchó mis preocupaciones sobre los hombres que no se hacen autoexámenes cuando se trata de su salud y finalmente tomó coraje y se hizo un examen de PSA. Desafortunadamente, sus resultados volvieron con un rastro positivo de cáncer de próstata, pero al ser diagnosticado tan temprano significa que Ronnie puede recuperar por completo su salud después de su tratamiento, que comenzó recientemente en The Christie en Oldham.”

Abbie Wick, oficial de eventos deportivos en The Christie Charity, dijo: “El mensaje de Granville ‘es bueno hablar’ es muy importante para todos nosotros. Su incansable recaudación de fondos para The Christie Charity ha sido muy impresionante y le deseamos mucha suerte en el Great Manchester Run de este año.”