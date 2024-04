Las acciones de dividendos están listas para superar el rendimiento, según el Banco de América. Aquí están los nombres en su lista.

Según Bank of America, la economía de Estados Unidos está enviando una señal favorable para las acciones que pagan dividendos. En marzo, el Indicador de Régimen de Estados Unidos de la firma, una métrica económica, mostró el mayor aumento desde julio de 2021 después de pasar a una fase de recuperación en febrero, escribió la estratega de equity y quant Savita Subramanian en una nota el miércoles. En este entorno, los inversores quieren poseer acciones que pagan dividendos con rendimientos por encima del mercado, dijo. “El alto rendimiento de dividendos ha liderado el 88% del tiempo durante recuperaciones anteriores. Este factor sigue siendo barato y está descuidado … y podría beneficiarse de los flujos de inversores de renta si la Fed comienza a recortar las tasas”, dijo Subramanian. A la hora de seleccionar nombres, busque empresas que paguen rendimientos por encima del mercado que sean seguros, no excesivos, escribió Subramanian en su nota. Para esas características, ella se fija en el quintil dos del Russell 1000 por rendimiento por dividendos. Esto incluye el segundo tramo más alto de pagadores de dividendos en el índice. Su filtro evita poseer empresas en apuros que podrían pasar al primer quintil, el grupo con el rendimiento de dividendos más alto, si los precios caen antes de posibles recortes de dividendos. Aquí hay algunos de los nombres en la lista de Bank of America para abril. AES y Sempra son dos nombres del sector de servicios públicos que cumplieron con el corte, con rendimientos del 4% y 3.4%, respectivamente. En general, los servicios públicos son conocidos por sus dividendos predecibles. Aunque han rezagado al mercado en general este año, ha habido algunas ganancias en los últimos meses. El Fondo de Sectores Selectos de Servicios Públicos (XLU) ha ganado un 5% hasta el momento este año, y ha subido un 4.9% en el último mes. A finales de febrero, el CEO de Sempra, Jeffrey Martin, le dijo a Jim Cramer de CNBC que la compañía aumentó su plan de capital a $48 mil millones para financiar iniciativas como la modernización de la red. “Un plan de capital récord de $48 mil millones realmente establece una hoja de ruta para nuestro crecimiento futuro y debería respaldar un crecimiento basado en tarifas en nuestras empresas de servicios públicos entre el 9% y el 10%”, dijo en “Mad Money”. Las acciones de Sempra han caído aproximadamente un 4% hasta ahora este año, mientras que AES ha perdido casi un 10%. Varios nombres del sector energético también se encuentran en la lista, incluyendo APA y HF Sinclair. APA tiene un rendimiento de dividendos del 3.1%, mientras que HF Sinclair rinde un 3.5%. En enero, APA anunció un acuerdo para adquirir Callon Petroleum en una transacción total en acciones de $4.5 mil millones. El acuerdo añade a la “columna vertebral” de APA en la Cuenca del Pérmico de EE. UU., dijo el CEO de APA, John Christmann, en una entrevista con CNBC en febrero. Las acciones de APA han perdido casi un 10% en lo que va de año, mientras que HF Sinclair ha subido aproximadamente un 3% en el período. Por último, Citigroup estuvo entre los nombres financieros destacados por Bank of America. Citi reportó una superación de ingresos en el primer trimestre a principios de este mes, en parte debido a resultados mejores de lo esperado en sus divisiones de banca de inversión y trading. Las acciones han subido un 22% hasta ahora este año.