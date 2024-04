Visitar Vermont: Por qué amantes de la naturaleza, los aficionados a la gastronomía y los fotógrafos acuden en masa al Estado de las Montañas Verdes

Vermont has always been a popular destination for people from all over the country and even around the world.

The reason for this is clear: Vermont is home to vast natural landscapes, picturesque farms and pastures, quintessential New England towns, and a unique culture and vibe.

Approximately 13 million people visit Vermont every year.

LA INDUSTRIA DEL AGRITURISMO DE VERMONT ESTÁ LLENA DE CLASES DE HORNEADO, FABRICACIÓN DE QUESO Y MÁS

Si estás interesado en ser uno de ellos este año, sigue leyendo para inspirarte en qué hacer y ver en el estado de la Montaña Verde.

La ciudad capital de Vermont, Montpellier, fotografiada en otoño, tiene la distinción de ser la capital menos poblada de los EE. UU., con una población diurna de solo 8,000. (John Greim/LightRocket vía Getty Images)

Explora y diviértete en la naturaleza salvaje de Vermont

“La gente viene a Vermont por las actividades al aire libre,” dijo Jonathan A. Lhowe, presidente de Visit New England y Mystic Media, que publica Visit-Vermont.com.

Experimentar los bosques, montañas, ríos, arroyos y lagos del estado es la razón por la que tantas personas de todo Estados Unidos y el extranjero vacacionan en Vermont.

Ya sea que tu actividad preferida sea hacer senderismo, andar en bicicleta, acampar o navegar, puedes encontrar lo que buscas en uno de los parques estatales de Vermont.

La División de Parques Estatales de Vermont administra más de 50 parques estatales, que se distribuyen por toda la longitud del estado, desde la sección sur cerca de la frontera con Massachusetts, hasta el área alrededor de la ciudad capital de Montpelier en la I-89, hasta su sección norte, especialmente en el borde del Lago Champlain o en sus muchas islas.

Un pescador con mosca lanza su línea en el río Battenkill en Arlington, Vermont. (Mark Conlin/VW PICS/UIG vía Getty Images)

Vermont también es un paraíso para los pescadores de agua dulce. El Lago Champlain es el destino perfecto para los pescadores, con especies populares que incluyen percas, mojarras azules, lobinas pequeñas, lobinas grandes, lobinas de roca, pez toro marrón y lucios del norte, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Vermont.

La pesca de truchas también es popular en los muchos ríos y arroyos de Vermont.

La temporada abierta para la pesca de truchas comienza el segundo sábado de abril y se extiende hasta el 31 de octubre. Sin embargo, aún puedes pescar y liberar fuera de la temporada abierta (usando solo moscas artificiales o señuelos).

Vermont es conocido por sus deportes de invierno, como el esquí, tanto alpino como de fondo, y las raquetas de nieve. Asegúrate de abrigarte, ya que no es raro que la temperatura descienda a un solo dígito en algunas partes del estado.

La cordillera de las Green Mountains de Vermont ofrece múltiples estaciones de esquí de clase mundial. Mikaela Shiffrin del Equipo Estados Unidos esquía en el Slalom de la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino Audi FIS, celebrado en Killington, Vermont, el 26 de noviembre de 2023. (Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)

Prueba los productos autóctonos del Estado de la Montaña Verde

Toma un paseo por Vermont y notarás que el paisaje está salpicado de pequeñas granjas que venden huevos, productos o jarabe de arce.

Los restaurantes de todo el estado suelen comprar alimentos de origen local para ofrecer a los comensales comidas de la granja a la mesa.

La cría de ganado lechero es una industria importante en Vermont, salpicando el paisaje con paisajes pastorales pintorescos. La Agencia de Agricultura, Alimentos y Mercados del estado estima que hay más de 500 granjas lecheras en Vermont que producen leche de vacas, ovejas y cabras.

Vermont también es famoso por su industria del jarabe de arce. La temporada del jarabe generalmente cae entre febrero y abril, durante la cual podrías ver enormes nubes de humo y vapor que se elevan de las casas de azúcar mientras los fabricantes de azúcar hierven la savia de los arces para procesarla en jarabe.

Vermont es el principal productor de jarabe de arce en los EE. UU. (John Greim/LightRocket vía Getty Images)

El estado también es conocido por su próspera escena de cervezas artesanales, presumiendo de tener el mayor número de productores de cerveza artesanal per cápita que cualquier otro estado.

Es legal para los adultos de 21 años o más poseer hasta una onza de cannabis, y el uso recreativo de cannabis es legal en Vermont. “Es parte integral de la ‘marca’ de Vermont,” dijo Lhowe. “Vermont es muy terrenal, muy crujiente, muy verde.”

Disfruta del paisaje de Vermont

Desde naturaleza impresionante hasta huertos de manzanas, granjas de arce, puentes cubiertos y encantadores pueblos de Nueva Inglaterra, Vermont ofrece vistas y paisajes que han deleitado a visitantes a lo largo de la historia de la nación.

Con cuatro estaciones distintas, ninguna ubicación se ve igual durante mucho tiempo. El otoño es un momento especialmente escénico para visitar el estado, y muchos visitantes acuden a las áreas boscosas para ver los árboles caducifolios que se han vuelto un mar de rojo, naranja y amarillo.

Se muestra una granja tranquila junto a un estanque en Woodstock, Vermont. (Tim Graham/Getty Images)

Incluso la ley estatal misma pone un énfasis en la belleza: En 1968, Vermont aprobó la Ley de Vallas Publicitarias del Estado, que prohíbe los letreros antiestéticos en las carreteras estatales y locales.

“Lo que le digo a la gente es que salga de la autopista, tome caminos secundarios, y si se pierde, simplemente siga conduciendo cuesta abajo,” dijo Lhowe.

Eventualmente, te encontrarás con un pueblo, ya que el desarrollo ocurrió a lo largo de los cursos de agua de Vermont en elevaciones más bajas. “Así es como descubres cómo es realmente Vermont.”

