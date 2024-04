Las acciones asiáticas se recuperan con ganancias, datos en foco: Resumen de mercados

(Bloomberg) — Las acciones asiáticas avanzaron, ya que el foco se desplazó de las tensiones en Medio Oriente a las ganancias de las empresas y los datos económicos para obtener información sobre la dirección de la política de los bancos centrales.

Las acciones en Hong Kong superaron al referente con un aumento de más del 2%. Los indicadores en toda la región recuperaron parte de la caída de la semana pasada, ya que los operadores se sintieron aliviados por la ausencia de una escalada adicional por parte de Irán tras el ataque de represalia de Israel.

Las acciones chinas en el continente abrieron de manera mixta ya que los prestamistas del país mantuvieron estables las tasas de préstamos. La mayoría de las acciones de chips en Asia cayeron luego de que Nvidia se desplomara un 10%, la mayor caída en cuatro años. Los contratos de valores estadounidenses subieron después de que el índice Nasdaq 100 terminara el viernes con una pérdida del 2.1%.

El dólar se debilitó y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó a medida que la demanda de refugio disminuyó ligeramente. Los inversores en todo el mundo están recalibrando sus posiciones después de que datos más fuertes de lo esperado en Estados Unidos obligaran a la Reserva Federal a retrasar sus recortes de tasas de interés.

“Estamos viendo un rally de alivio en marcha esta mañana a medida que los riesgos geopolíticos se desvanecen”, dijo Kyle Rodda, analista senior de mercado en Capital.com en Melbourne. “El movimiento básicamente cuadra el balance ahora y permite que los mercados vuelvan a centrarse en los fundamentos macroeconómicos y corporativos”.

El crecimiento de EE. UU. y la medida preferida de inflación de la Fed se publicarán esta semana, lo que ayudará a ajustar las apuestas sobre el momento de posibles recortes de tasas. Los inversores también deben absorber una cantidad importante de subastas de Tesorería.

Lee más: La Fed retrasa los recortes y cuestiona si las tasas son lo suficientemente altas

El S&P 500 tuvo su peor semana desde marzo de 2023 la semana pasada, extendiendo una disminución desde su máximo histórico a más del 5%. Después del comienzo más fuerte del año para el índice desde 2019, los inversores han sido cada vez más escépticos sobre cuánto más podría avanzar el mercado a corto plazo, incluso teniendo en cuenta la continua fortaleza de la economía.

Más de la mitad del grupo de megacaps tecnológicas conocido como los “Magníficos Siete” presentarán informes de ganancias esta semana, lo que deja a los inversores preguntándose si esas empresas cumplirán con las altas expectativas establecidas para la inteligencia artificial.

Las ganancias de las siete principales compañías de crecimiento en el S&P 500 —Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia, Meta Platforms Inc. y Tesla Inc.— están en camino de aumentar un 38% en el primer trimestre, según Bloomberg Intelligence. Excluyéndolos, se espera que las ganancias del resto del índice de referencia disminuyan un 3.9%.

Mientras tanto, el limitado ataque israelí contra Irán y la respuesta moderada del liderazgo iraní potencialmente brindan una oportunidad para que el conflicto entre los adversarios a largo plazo retroceda, por ahora, según RBC Capital Markets.

“Está lejos de ser un alto al fuego fácil y podría ser probado una vez más ya que el entorno más general de Medio Oriente sigue siendo tenso, incluso si el peor escenario no se materializa”, escribió Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas en RBC, en una nota a los clientes. “Las últimas dos semanas han demostrado que esta guerra puede dar giros escalatorios repentinos y que los bandos opuestos pueden carecer de una comprensión coherente de las líneas rojas del otro, arriesgando así una dinámica de niebla de la guerra”.

El petróleo cayó después de su primer declive semanal consecutivo este año ya que los operadores evaluaban los posibles próximos pasos de Irán e Israel. El oro cayó.

Esta semana, se esperan lecturas de inflación en Australia y Malasia. El Banco de Indonesia dará una decisión de política justo cuando la moneda está bajo presión, mientras que se esperan ganancias en el indicador global de crecimiento Caterpillar.

Eventos clave de esta semana:

Confianza del consumidor de la Eurozona, lunes

Fuerzas militares de Filipinas y EE. UU. comienzan ejercicios anuales cerca de Taiwán y el Mar del Sur de China, lunes

Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, lunes

PMI manufacturero global de S&P, PMI de servicios de S&P Global de la Eurozona, martes

PMI Manufacturero de S&P Global del Reino Unido, martes

IPC de Australia, miércoles

Decisión de tasa de Indonesia, miércoles

Ganancias de IBM, Boeing, Meta Platforms, miércoles

IPC de Malasia, jueves

PIB de Corea del Sur, jueves

Decisión de tasas de Turquía, jueves

PIB de EE. UU., inventarios mayoristas, solicitudes iniciales de desempleo, jueves

Ganancias de Microsoft, Alphabet, Airbus, Caterpillar, jueves

Decisión de tasas de Japón, IPC de Tokio, pronósticos de inflación y PIB, viernes

Ingresos y gastos personales de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Ganancias de Exxon Mobil, Chevron, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0.2%, terminando una racha de seis días de pérdidas hasta las 10:42 a.m., hora de Tokio

Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0.5%

El Topix de Japón subió un 1.2%, más que cualquier ganancia al cierre desde el 21 de marzo

El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1%, más que cualquier otra ganancia al cierre desde el 28 de marzo

El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.2%, más que cualquier otra ganancia al cierre desde el 10 de abril

El índice compuesto de Shanghái cayó un 0.2%

Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.2%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas cambió

El euro apenas cambió a $1.0665

El yen japonés se mantuvo sin cambios en 154.64 por dólar

El yuan offshore apenas cambió a 7.2550 por dólar

Criptomonedas

El Bitcoin subió un 0.2% a $64,814.31

El Ether apenas cambió a $3,150.22

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos a 4.65%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia subió siete puntos básicos, más que cualquier otro avance desde el 11 de abril

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.3% a $82.92 el barril

La onza de oro disminuyó un 0.6% a $2,376.56

