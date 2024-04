Google celebra el Día de la Tierra con un nuevo Doodle

CIUDAD DE MÉXICO: Google ha presentado un nuevo Doodle el lunes en celebración del Día de la Tierra. El Doodle de Google, que reemplaza el icónico logo de “Google” en la página principal del motor de búsqueda, mostró fotos aéreas de la Tierra, destacando algunas áreas donde se ha progresado hacia un futuro más sostenible.

Las letras de Google resaltan varias ubicaciones en todo el mundo donde individuos, comunidades y gobiernos luchan diariamente por preservar la belleza natural, la biodiversidad y los recursos de la Tierra.

La G representa a las Islas Turks and Caicos. Las islas albergan áreas de biodiversidad importantes con esfuerzos de conservación dirigidos a abordar los desafíos ambientales continuos, incluida la protección de recursos naturales y arrecifes y la restauración de especies en peligro como la iguana roca de las Islas Turks and Caicos.

La O representa el Parque Nacional Arrecife Alacrán en México. También conocido como Arrecife de Alacranes, este es el arrecife más grande en el sur del Golfo de México y reserva de la biosfera de la Unesco. El área marina protegida sirve como refugio para corales complejos y varias especies de aves y tortugas en peligro de extinción.

La O representa el Parque Nacional Vatnajökull en Islandia. Establecido como parque nacional en 2008 después de décadas de defensa, este sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO protege el ecosistema en y alrededor del glaciar más grande de Europa. La mezcla de volcanes y hielo glaciar produce paisajes y flora raras.

La G representa el Parque Nacional Jaú en Brasil. También conocido como Parque Nacional do Jaú, este es una de las mayores reservas forestales de América del Sur y un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ubicado en el corazón de la selva amazónica, protege una gran variedad de especies, incluido el tigrillo, el jaguar, la nutria gigante y el manatí amazónico.

La L representa el Gran Muro Verde en Nigeria. Iniciado en 2007, esta iniciativa liderada por la Unión Africana está restaurando tierras afectadas por la desertificación a lo ancho de África, plantando árboles y otras vegetaciones e implementando prácticas sostenibles de manejo de tierras. Esto también brinda a las personas y comunidades de la zona mayores oportunidades económicas, seguridad alimentaria y resiliencia climática.

La E representa las Reservas Naturales de las Islas Pilbara en Australia. Ubicado en una de las Reservas Naturales de Islas Pilbara, una de las 20 reservas naturales en Australia que ayudan a proteger ecosistemas frágiles, hábitats naturales cada vez más raros y varias especies amenazadas o en peligro, incluidas múltiples especies de tortugas marinas, aves playeras y marinas.

Un Doodle de Google es una modificación temporal del logo de Google en la página principal del motor de búsqueda, que suele aparecer en días festivos específicos, festivales o para honrar las contribuciones de individuos en sus aniversarios de nacimiento o fallecimiento.

