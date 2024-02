Larry David y Jamie Lee Curtis rinden homenaje

Los amigos y coestrellas de Richard Lewis, incluyendo Larry David, Jamie Lee Curtis y Cheryl Hines, están recurriendo a las redes sociales para rendir homenaje al fallecido actor y comediante. Lewis, conocido por su papel en Curb Your Enthusiasm, falleció el martes por la noche en su casa de Los Ángeles después de sufrir un ataque al corazón, según su publicista dijo a The Hollywood Reporter. El actor de Anything but Love reveló en abril del año pasado que había estado viviendo con la enfermedad de Parkinson y se estaba retirando del stand-up. Larry David, la estrella y creador de Curb Your Enthusiasm, compartió en un comunicado: “Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y por eso nunca se lo perdonaré”. Un portavoz de HBO, que produjo la exitosa serie de comedia ganadora de un Emmy, escribió: “Estamos desconsolados al enterarnos de que Richard Lewis ha fallecido. Su brillantez cómica, ingenio y talento eran incomparables. Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y Curb Your Enthusiasm, nuestras más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los fans que podían contar con Richard para alegrar sus días con risas”. Otra coestrella de Curb Your Enthusiasm de Lewis, Hines, quien interpreta a la esposa de Larry, Cheryl David, compartió un emotivo homenaje en Instagram, escribiendo, “Cuando era joven, tuve un gran flechazo por Richard Lewis. Era la persona más divertida en el escenario y el comediante más guapo. Luego, cuando fui elegida para Curb Your Enthusiasm, pude trabajar con él y fue un sueño hecho realidad”. La actriz continuó, “A lo largo de los años aprendí quién era realmente Richard y los regalos que dio. Sí, era el comediante del que me enamoré, pero también era una de las personas más amorosas que conozco. Se tomaba el tiempo para decirle a las personas que amaba lo que significaban para él, especialmente en los últimos años. Entre toma y toma en Curb, él me decía lo especial que era para él y cuánto me amaba. Ser amada por Richard Lewis. Un verdadero regalo. Te amo Richard. Te extrañaremos. Enviando mi amor a Joyce y a toda la familia de Richard. Larry, Richard te adoraba. Pero tú lo sabes.” Susie Essman, quien también protagonizó como Susie Greene en Curb Your Enthusiasm, dijo en un comunicado a THR, “Richard era una voz original y brillante que no puede ser reemplazada. Tuve la suerte de llamarlo amigo. Él me hizo reír y fue una de las personas más solidarias y amables que he conocido.” La coestrella de Anything but Love de Lewis, Jamie Lee Curtis, escribió en un mensaje sincero, “Recuerdo exactamente dónde estaba cuando vi un cartel suyo sobre un especial de stand-up en Sunset Boulevard cuando estábamos haciendo el casting del piloto de ABC Anything but Love y le pedí a los encargados del casting que lo trajeran para audicionar para interpretar a mi mejor amigo / tal vez novio, Marty Gold. Pensé que era guapo. Me hizo reír, algo que una mujer fuerte y capaz realmente no puede hacer por sí misma. Consiguió el papel cuando me hizo reír con un resoplido cuando pronunció mal la palabra pastel Bundt. Dejó atrás a todos los demás. Era un programa de triángulo amoroso y no recogieron ese piloto, pero volvieron a mí y dijeron que la química con Richard era tan genial y si podíamos rehacer el piloto original que es el programa que terminamos haciendo por un par de años.” La actriz ganadora de un Oscar agregó, “El último mensaje de texto de Richard para mí, era esperando que pudiera convencer a ABC/Disney de sacar otro set de episodios de la serie. Él también es la razón por la que estoy sobria. Él me ayudó. Siempre estaré agradecida por ese acto de gracia hacia mí. Encontró el amor con Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, fue lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Una forma extraña de decir gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa en risas, Richard.” La directora ejecutiva del National Comedy Center, Journey Gunderson, compartió en un comunicado a THR, “Richard Lewis fue parte de un cambio de guardia en la historia del stand-up durante los años 70; su trabajo ejemplificaba y anticipaba el tono profundamente personal, crudo, introspectivo y sí, neurótico, que ha llegado a colorear tanto la comedia contemporánea. Su influencia en la forma de arte fue profunda, y estamos orgullosos de preservar su perdurable contribución al patrimonio de la comedia.” Consulta más homenajes a medida que llegan, abajo. Estamos desconsolados al enterarnos de que Richard Lewis ha fallecido. Su brillantez cómica, ingenio y talento eran incomparables. Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y Curb Your Enthusiasm. Nuestras más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los fans… pic.twitter.com/tNaQEqzhF1— HBO (@HBO) February 28, 2024 Absolutamente devastado por esta noticia. Richard era mi héroe cuando era comediante. Tuve la suerte de llegar a conocerlo y fue el hombre más maravilloso. Tan solidario, amable y verdaderamente una de las personas más divertidas del planeta. Te extrañaremos, mi amigo. https://t.co/NX4G9i39xX— Paul Feig (@paulfeig) February 28, 2024 “Muy triste por la pérdida de mi querido amigo Richard Lewis. Dios bendiga a tu esposa. Has dejado aquí un gran legado de comedia. Muy triste de que te hayas ido.”— Tim Allen (@ofctimallen) February 28, 2024 DEP Richard Lewis. Un hombre brillantemente divertido que será extrañado por todos. El mundo lo necesitaba ahora más que nunca.— Albert Brooks (@AlbertBrooks) February 28, 2024 Noooo….. Literalmente estábamos haciendo planes para reunirnos. Además de tu talento notable, no había nadie más dulce o generoso que tú, mi amigo. Ya te echo de menos y para siempre. Descansa en poder, Richard. Nuestras más sinceras condolencias para Joyce, su familia y fans @TheRichardLewis pic.twitter.com/4vqxagwqiw— Cary Elwes (@Cary_Elwes) February 28, 2024 Adiós, Richard Lewis. Procol Harum ha perdido otro fan, y el resto de nosotros hemos perdido a un hombre muy bueno.— Michael McKean (@MJMcKean) February 28, 2024 En una nota triste, ha fallecido el gran Richard Lewis.— bettemidler (@BetteMidler) February 28, 2024 Día muy triste. Richard Lewis no solo fue uno de los grandes cómicos que me inspiró a probar el stand-up, también fue muy amable conmigo cuando lo conocí en los primeros días de mi carrera. Su ánimo fue el impulso que necesitaba para seguir adelante en un campo que… RIP— Doug Benson (@DougBenson) February 28, 2024 Dios bendiga a Richard Lewis. Uno de los mejores cómicos que he visto. Lo quiero mucho y siempre fue tan amable y solidario y dulce conmigo. Live From Hell. La mejor portada de todas. pic.twitter.com/BLNUffYpzS— John Fugelsang (@JohnFugelsang) February 28, 2024 Me encontré con Richard Lewis en el baño de Improv en 1982, le dije que era fan. Richard Lewis: “Gracias. ¿Eres cómico?” Yo: ‘no, solo open mics’ Richard Lewis: “¿Te subes al escenario?” Yo: ‘sí’ Richard Lewis: “¿Cuentas chistes?” Yo: ‘sí’ Richard Lewis: “Entonces eres cómico.” Podría haber dicho gracias y marcharse. Nunca lo olvidé— Mike Scully (@scullymike) February 28, 2024 Estamos entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Richard Lewis. El comediante y actor consumado era un habitual en programas de entrevistas y recientemente apareció en ‘Curb Your Enthusiasm’. Nuestras condolencias a su esposa, colegas y amigos. #DescanseEnPaz #Miembro de SagAftra desde 1975 https://t.co/5Zaw9pe18b— SAG-AFTRA (@sagaftra) February 28, 2024 Duerme bien Richard… trataré de cuidar bien de nuestro rostro.— Jon Stewart (@jonstewart) February 28, 2024 Nunca conocí a un genio de la comedia más amable y empático. Era tan gracioso. Y profundo. Como comediante, fue realmente icónico en los años 70. Cool, gracioso, autodepreciativo y moderno. Era amigo de mis padres y toda la familia Stiller. Cuando era niño lo vi en el Improv y… https://t.co/0aRA3xLTGR— Ben Stiller (@BenStiller) February 28, 2024