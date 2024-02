España inicia investigación por “terrorismo callejero” contra líder separatista catalán

El Tribunal Supremo de España anunció el jueves que abrirá una investigación al líder separatista catalán Carles Puigdemont por cargos de “terrorismo” relacionados con las protestas vinculadas al intento fallido de independencia de Cataluña en 2017.

El Tribunal Supremo dijo que había decidido “investigar y, en su caso, enjuiciar” a Puigdemont “por delitos de terrorismo en relación con el caso Democratic Tsunami”.

Democratic Tsunami es un grupo secreto catalán que lideró una serie de protestas después de que España encarcelara a 13 líderes independentistas, dos años después de su fallido intento de separar la rica región noreste de España.

Liderado por Puigdemont, quien era líder regional catalán en ese momento, el intento fallido de independencia desencadenó la peor crisis política de España en décadas.

Aunque Puigdemont huyó de España para evitar la persecución, sus compañeros líderes fueron juzgados y el día que se dictó su sentencia en octubre de 2019, miles de activistas bloquearon el acceso al aeropuerto de Barcelona durante varias horas.

La protesta sin precedentes provocó la cancelación de más de 100 vuelos y 115 personas resultaron heridas durante enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

En su decisión, el tribunal hizo referencia al delito de “terrorismo callejero”.

El objetivo, según dijo, era “socavar el orden público, poner gravemente en peligro la paz, causar un grave perjuicio al funcionamiento de una organización internacional o provocar un sentido de terror en la población o en parte de ella”.

Se agregó que había “evidencia que apunta a la participación de Carles Puigdemont en los eventos bajo investigación”, citando su implicación en la creación del grupo “para subvertir el orden público y desestabilizar seriamente las instituciones democráticas”.

– Puigdemont impasible –

Puigdemont, quien vive en el exilio en Bruselas y es miembro del Parlamento Europeo, reaccionó sarcásticamente.

“El mismo día que me acusan de recibir un reloj Rolex de 7,000 euros, me acusan de ser un terrorista. Lo único que me falta ahora es una cuenta bancaria secreta en Panamá”, escribió en X, anteriormente Twitter.

Se refería a un artículo publicado en el periódico El Confidencial que afirmaba que le habían regalado un reloj Rolex por parte de una empresa detrás de una serie de eventos separatistas, incluidas las protestas de Democratic Tsunami.

La decisión del tribunal complicará la vida del primer ministro español Pedro Sánchez, cuyo gobierno de izquierda en minoría depende del partido separatista de línea dura JxCat de Puigdemont para obtener apoyo parlamentario.

El gobierno de España está actualmente elaborando una ley de amnistía que fue exigida por el partido de Puigdemont a cambio de un apoyo parlamentario crucial en una votación de noviembre para reelegir a Sánchez como primer ministro.

El proyecto de ley, que fue rechazado por los legisladores a fines de enero, se está reformulando actualmente pero básicamente ofrecerá una amnistía a aquellos buscados por el sistema judicial debido al intento fallido de independencia, especialmente Puigdemont.

El portavoz de JxCat, Josep Rius, acusó al Tribunal Supremo de “descender al terreno político e intentar interferir en la voluntad del legislador”, en alusión al proyecto de ley de amnistía que se someterá a votación en el parlamento en breve.

“En ningún caso se puede considerar terrorismo el libre ejercicio del derecho a manifestarse, y queremos dejar esto muy claro”, dijo en una conferencia de prensa en Barcelona.

La amnistía planificada ha desatado la ira entre la oposición de derecha de España, que considera a Puigdemont como el enemigo público número uno.

También ha provocado oposición dentro del propio partido socialista de Sánchez.

Puigdemont ya está siendo buscado en España por su papel en el intento de secesión, y los tribunales necesitarán el permiso del Parlamento Europeo para interrogarlo en este último caso.

