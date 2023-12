Lamentablemente, esta preciosa imagen del “Cardenal de Santa Claus” rojo y blanco es falsa.

Reclamo:

Una fotografía compartida en noviembre de 2023 auténticamente mostró un raro pájaro “cardenal de Santa” rojo y blanco.

Clasificación:

Falso

A finales de noviembre de 2023, una imagen se volvió viral en Facebook, supuestamente mostrando un raro cardenal rojo y blanco. “El cardenal Santa está llegando a la ciudad”, comentó un usuario:

(Laurie Anne, usuario de Facebook)

Otro usuario de redes sociales afirmó que la fotografía fue capturada por “Annette Sigmon Womack”, con el título que decía:

¡El cardenal de Santa está llegando a la ciudad!

Un raro cardenal rojo y blanco en sus colores festivos hace acto de presencia en Canadá. Su apariencia inusual es causada por la ginandromorfia. Los cromosomas del pájaro no se separaron normalmente después de la fertilización, causando el plumaje rojo y blanco.

📸 Annette Sigmon Womack

Sin embargo, nuestra investigación no pudo confirmar esa información, y los orígenes de la foto permanecen desconocidos.

De hecho, la fotografía mostraba varios signos de haber sido generada por inteligencia artificial. Por ejemplo, las garras del pájaro parecían disolverse en la rama del árbol.

(Pinterest)

Los resultados de la búsqueda de imágenes inversas de Google mostraron que la imagen se compartió en varias plataformas como Pinterest, un sitio web de rompecabezas en línea llamado Jigifi y X (anteriormente Twitter). Además, una publicación en Facebook con la imagen en cuestión adjunta, obtuvo más de 170,000 reacciones, más de 8,000 comentarios y 74,000 compartidos.

“¿Qué tipo de pájaro es este hermoso?”, leyó un comentario en Pinterest, mientras que otro usuario respondió “generado por IA. Los detalles que lo delatan incluyen patas extrañas y nieve pegada a la cola”. Un comentario de un tono similar decía “Simplemente prueba de que Dios es bueno”, con otra respuesta que indicaba que la imagen fue creada artificialmente, “indeed. God has provided us with wonderful people who make cool tech that makes it easy for people who can’t draw to make convincing images of birds that don’t exist.”

(Pinterest)

“Su apariencia inusual causada por la ginandromorfia”, afirmaba una publicación en X. Para referencia, según el diccionario Merriam-Webster, un ginandromorfo es “un individuo anormal que exhibe caracteres de ambos sexos en varias partes del cuerpo”.

El American Bird Conservatory informó que los cardenales machos y hembras se distinguen por el color:

Puedes distinguir fácilmente a los machos y hembras adultos por el color: en contraste con el plumaje apagado de la hembra, los machos son aves de color rojo brillante. (Los cardenales del norte obtienen su nombre de este color, que recordaba a los primeros colonos europeos las túnicas rojas de un cardenal católico). Las hembras también son ligeramente más pequeñas que los machos en promedio, aunque la diferencia es sutil.

Aunque existen cardenales ginandromorfos rojos y blancos, se ven significativamente diferentes al pájaro en la imagen viral. Además, no existen fuentes de medios reputados que hayan compartido la imagen viral y no hemos encontrado otras fotografías que muestren cardenales de aspecto similar, lo que demuestra aún más que fue creada artificialmente.

(Pinterest, resultados de búsqueda de Google)

En resumen, dado que la imagen en cuestión mostraba señales evidentes de haber sido creada artificialmente, la hemos clasificado como falsa.

En febrero de 2021 verificamos una imagen similar, que supuestamente mostraba “un cardenal mitad macho, mitad hembra”. Si desea obtener más información sobre un pájaro genéticamente mitad macho y mitad hembra, le recomendamos leer nuestro artículo sobre el tema.

Para referencia, así es como luce un cardenal norteño macho y rojo:

(Getty Images)

Fuentes:

Dapcevich, Madison. “¿Esta foto muestra un cardenal mitad macho, mitad hembra?” Snopes, 26 de febrero de 2021, https://www.snopes.com/fact-check/photo-dual-gender-cardinal/.