La UE investiga la decisión de Apple de cerrar la cuenta de desarrollador de Epic.

La Comisión Europea ha solicitado “más explicaciones” a Apple sobre su decisión de ayer de dar por terminada la cuenta de desarrollador de Epic Games, informa el Financial Times.

La CE dijo que estaba investigando en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), una nueva ley destinada a frenar el poder de las mayores plataformas en línea. Las empresas tecnológicas tenían hasta el 7 de marzo para cumplir con la legislación. La Comisión añadió que también estaba evaluando si las acciones de Apple podrían haber infringido otras leyes de la UE.

Apple anunció el miércoles la terminación de la cuenta de desarrollador de Epic Games Sweden a nivel global, citando las recurrentes acciones poco confiables del desarrollador de juegos. Apple dijo que los tribunales ya le habían otorgado la autoridad previamente para poner fin a las cuentas de cualquiera de las subsidiarias de Epic debido a infracciones contractuales.

La acción frustró el plan de Epic de lanzar una Epic Games Store en iOS en la UE y devolver su juego Fortnite al iPhone, lo cual afirmaba estar en línea con las nuevas regulaciones de la UE que permiten los mercados de aplicaciones alternativos en iOS. A partir de iOS 17.4, Apple permite mercados de aplicaciones alternativos en el iPhone en la UE, como parte de su cumplimiento con la DMA. Epic argumenta que la terminación de la cuenta de Apple viola la DMA y limita significativamente la competencia en los dispositivos iOS.

Epic condenó la decisión de Apple como una violación de los principios competitivos, interpretándola como evidencia de la falta de voluntad de Apple para permitir una competencia legítima en su plataforma. La compañía afirmó que la acción de Apple era un intento de eliminar un importante rival potencial de la App Store.

La acción de Apple fue la última en un conflicto legal más amplio que comenzó en 2020 cuando Apple eliminó Fortnite de la App Store por eludir sus reglas de sistema de pagos. En represalia, Epic presentó demandas en EE. UU. y Australia, acusando a Apple de comportamiento anticompetitivo.

