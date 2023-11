La UE entrega el segundo lote de perros detectores de minas a Ucrania.

La Unión Europea ha entregado un segundo lote de perros detectores de minas, incluyendo pastores alemanes y belgas, a Ucrania como parte de un proyecto especial supervisado por la Comisión Europea, informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform el 9 de noviembre.

La entrega ceremonial de los caninos a los manejadores ucranianos tuvo lugar el 9 de noviembre en el Centro de la Unidad Regional de la Guardia de Fronteras de los Cárpatos de Polonia en Nowy Sącz, según el informe.

Leer también: Juventud Hitleriana de Rusia: los ocupantes rusos en Crimea organizan entrenamiento militar para niños

Antes de la entrega, los perros recibieron entrenamiento especializado en países de la UE, incluyendo Finlandia, Bélgica y Luxemburgo.

Leer también: La empresa ucraniana Pozhmashina se asocia con una firma danesa para fabricar equipos de desminado

“Ucrania está enfrentando un desafío significativo, uno que nadie ha enfrentado antes: la tarea de despejar todos los territorios donde hay dispositivos explosivos,” declaró el representante de la Comisión Europea, Martin Schieffer, durante la entrega.

Leer también: Ucrania desarrolla dron para detección de minas, funciona “cuatro veces más rápido que un humano”

“Esta área es tan grande como los territorios combinados de Austria, Dinamarca y los Países Bajos.”

Además de los perros detectores de minas, Ucrania también recibió drones de búsqueda especializados de la UE, los cuales ayudan a rastrear y detectar minas terrestres y otros dispositivos explosivos.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine