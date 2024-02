La UE debe centrarse en apoyar a Ucrania – Presidente rumano La UE debe centrarse en apoyar a Ucrania – Presidente rumano

El presidente rumano Klaus Iohannis declaró en el Parlamento Europeo el 7 de febrero que el apoyo continuo a Ucrania debe seguir siendo una prioridad clave para la Unión Europea.

“Debemos apoyar a Ucrania y su gente”, citó el servicio de prensa del parlamento a Iohannis.

El presidente también agregó que la defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía, así como el mantenimiento de un orden internacional basado en reglas, no deben sucumbir a ninguna “fatiga”.

Ampliando aún más su punto, dijo que la ampliación de la UE es una parte crucial de la respuesta estratégica de la EU y una contribución clave a la paz duradera, la estabilidad y la democracia en Europa.

“La ampliación de nuestra familia europea al aceptar nuevos miembros solo fortalecerá la Unión”, dijo Iohannis.

El 1 de febrero, los 27 estados miembros de la UE acordaron un paquete de ayuda de cuatro años para Ucrania por valor de 50 mil millones de euros (54 mil millones de dólares), una propuesta que previamente había sido bloqueada por Hungría.

