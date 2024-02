Eva con Verde es una interpretación sencilla del pinball que debes probar.

Pero el nuevo juego From Eva with Green pone patas arriba ese juego habitual con excelentes resultados.

El juego comienza de manera simple con una misteriosa carta de Eva con un recuerdo verde. Eso da inicio a un divertido viaje con una conmovedora historia y personajes memorables.

Te embarcarás en un viaje hacia la serenidad recolectando semillas místicas. Después de plantarlas, ayudarás a diferentes personajes a encontrar su pieza. Mientras progresas, incluso puedes decorar tu entorno.

Jugar al pinball combina mecánicas con las que estarás familiarizado junto con nuevas ideas divertidas. Pero incluso con esta forma única de jugar al pinball, es fácil de aprender.

Junto con un estilo artístico minimalista que se utiliza para capturar las emociones de cada personaje que conoces y la escena, la banda sonora también es de alta calidad y ayuda a resaltar una gran historia.

From Eva with Green está disponible por $1.99 en la App Store ahora para el iPhone y todos los modelos de iPad.

Apenas he estado jugando por un tiempo, pero realmente he disfrutado el juego. No sabía qué esperar al principio, pero ha sido una experiencia agradable en medio de la locura habitual del pinball.