Ucrania niega la afirmación de Rusia de que capturó un pueblo en el óblast de Jersón

El Comando Operativo del Sur de Ucrania negó la afirmación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de que el pueblo de Krynky en la región de Jerson fue capturado por Rusia el 20 de febrero.

“Las fuerzas rusas, habiendo fracasado en sus operaciones de asalto en la orilla izquierda de la región de Jerson, han recurrido a la manipulación y falsificación de hechos”, decía el comunicado compartido en las redes sociales por el Comando Operativo.

En una entrevista con la agencia de noticias estatal rusa Tass el martes, Shoigu afirmó que las fuerzas rusas “limpiaron” Krynky en ruta hacia la captura de un punto de apoyo en la orilla izquierda del río Dniéper.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania contradicen la afirmación de Shoigu, señalando que Ucrania continúa manteniendo sus posiciones alrededor del pueblo.

Las afirmaciones de Ucrania parecen estar respaldadas por la evaluación del Institute for the Study of War (ISW) el 20 de febrero, que observa que la evidencia visual geolocalizada sugiere que las fuerzas ucranianas mantienen su limitada cabeza de puente en la zona.

El ISW señaló que es probable que el Kremlin haya afirmado prematuramente que Krynky había sido capturado como una forma de “reforzar sus efectos informativos deseados antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2024”.

Los analistas señalaron que Shoigu probablemente intentó enmarcar el asalto continuo de Rusia a la región de Jerson como similar a la toma de Avdiivka para retratar una percepción de fuerza militar, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca un quinto mandato consecutivo en el cargo.

Según las fuerzas armadas de Ucrania, las fuerzas rusas hicieron un intento único de asaltar Krynky durante el día y se retiraron después de sufrir pérdidas significativas.

Mientras continúan los intensos combates en la región, Rusia ha logrado avances marginales a lo largo de la orilla este de la región de Jerson. Durante meses, Ucrania ha logrado repeler con éxito los ataques rusos alrededor del pueblo.

