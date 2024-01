La tormenta Isha desvía docenas de vuelos desde Inglaterra e Irlanda.

Un poderoso aguacero desvió docenas de vuelos en Gran Bretaña e Irlanda el domingo y el lunes, enviando a pasajeros a Alemania, Francia y el norte de Gran Bretaña, y dejando varados a algunos en aeropuertos durante la noche.

En el Aeropuerto de Dublín, 166 vuelos fueron cancelados el domingo por la noche, otros 29 vuelos fueron cancelados el lunes, 36 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos y 34 aviones realizaron lo que se conocen como “missed approach”, o aterrizajes abortados, según el aeropuerto.

A pesar del caos de vuelos, el aeropuerto estuvo abierto y operativo tanto el domingo como el lunes, afirmó Graeme McQueen, portavoz del Aeropuerto de Dublín, en un comunicado enviado a The New York Times. Los vientos de la tormenta, llamada Isha, disminuyeron durante la noche del domingo y cambiaron a una dirección más favorable del oeste para permitir “una primera ola de vuelos suave”.

El viento de la tormenta desafió a las tripulaciones de vuelo, con ráfagas entre 70 y 75 millas por hora en el sur de Inglaterra e Irlanda, dijo Steve Fox, jefe de operaciones de red en NATS, que proporciona servicios de control de tráfico aéreo en Gran Bretaña, en un comunicado el lunes. En el norte, las ráfagas superaron las 90 millas por hora.

Fox dijo que las aeronaves que no pudieron aterrizar de manera segura fueron desviadas a otros aeropuertos.

“Ayer, debido a que la tormenta cubrió todo el país, alertamos a las aerolíneas de que su campo de desvío normal podría no estar disponible y que deberían planificar potencialmente tener que desviarse más lejos”, dijo, agregando que los vuelos se desviaron a destinos que estaban “menos afectados” y aún tenían espacio disponible “en el punto crítico de decisión del piloto”.

Muchos de los vuelos fueron operados por Ryanair, una aerolínea de bajo costo, incluido un vuelo de Manchester a Dublín que fue desviado a París y otro de Stansted a Newquay, Inglaterra, que fue desviado a Málaga, España.

Ryanair dijo que la tormenta causó la cancelación o el retraso de algunos vuelos desde y hacia aeropuertos en Gran Bretaña e Irlanda el domingo y lunes, y aconsejó a los pasajeros con vuelos el lunes que consultaran la aplicación de Ryanair para obtener actualizaciones. No especificó cuántos vuelos habían sido cancelados, retrasados o desviados.

Un vuelo de Ryanair de Budapest a Londres Stansted debía despegar a las 6 p.m. el domingo. Pero el vuelo de dos horas y media se convirtió en un viaje de 24 horas para Terrell Crossley y su novio, que intentaban regresar a casa después de un fin de semana celebrando su cumpleaños.

El piloto intentó aterrizar el avión dos veces pero no pudo debido a la velocidad del viento, relaté Ms. Crossley a The Times. En lugar de ello, el piloto desvió el avión a Manchester, a unas 200 millas al noroeste de su destino original.

“Era extremadamente tenso y todos estaban en absoluto silencio”, escribió de su descenso final. “Cuando aterrizamos en Manchester, todos aplaudieron al piloto y se sintió un sentido de alivio de los pasajeros. Todos están agradecidos de haber tocado tierra.”

Pero una vez que el avión aterrizó, Ms. Crossley dijo que los pasajeros fueron retenidos en la pista durante dos horas y media, durante las cuales hubo una emergencia médica que requirió una ambulancia. Dijo que no hubo comunicación por parte del piloto ni acceso a alimentos o agua. Finalmente, el piloto les dijo a los pasajeros que podían bajar en Manchester. No todos lo hicieron y algunos terminaron de vuelta en Budapest. Ryanair no devolvió de inmediato una solicitud de comentario.

Ms. Crossley y su novio reservaron un hotel para la noche en Manchester y tomaron el tren a Stansted el lunes, antes de finalmente llegar a Londres justo antes de las 6 p.m. esa tarde.

Greg Manahan, director de televisión con sede en Dublín, casi estaba en casa después de una semana de vacaciones en Lanzarote, una de las Islas Canarias, cuando se les dijo a los pasajeros de su vuelo de Ryanair el domingo por la noche que no podían aterrizar en Dublín, que estaba a unos 20 minutos de distancia, y, en su lugar, se dirigirían hacia el sur a Burdeos, Francia.

“Burdeos está muy lejos de Dublín, casi estábamos a mitad de camino de vuelta a Lanzarote”, dijo el Sr. Manahan.

Dijo que los pasajeros tuvieron que esperar en el avión durante una hora después del aterrizaje, y una vez en el aeropuerto, solo había una tienda vendiendo alimentos que aún estaba abierta y “todo lo que quedaba desapareció”.

El Sr. Manahan dijo que se dirigió a una fila para organizar alojamiento. Pero después de aterrizar en Burdeos alrededor de las 6:30 p.m., todavía estaban en el aeropuerto a las 11 p.m. En ese momento, muchas personas, incluido el Sr. Manahan, decidieron encontrar habitaciones de hotel por su cuenta.

Su nuevo vuelo a Dublín partió después de una hora de retraso el lunes por la mañana, y el Sr. Manahan dijo que llegó alrededor de las 11 a.m., casi 24 horas después de que despegara el vuelo desde Lanzarote.