La serie de misterio y suspenso de Apple TV+ ‘Sunny’ protagonizada por Rashida Jones y un robot.

Sunny, un thriller de misterio con un toque oscuro y cómico, se estrenará en Apple TV+ este verano. La serie estará protagonizada por Rashida Jones y un robot.

Ambos trabajarán juntos en un intento por localizar a la familia desaparecida de la mujer.

Sunny será un misterio/thriller/comedia oscura

Como fabricante de computadoras, realmente no sorprende a nadie que el servicio de video en streaming de Apple incluya mucho sci-fi. Silo y Foundation destacan como dos excelentes ejemplos. Algunas de las series mezclan la ciencia ficción en la vida cotidiana, como Severance y The Big Door Prize.

Esa es la aproximación que Sunny está tomando. Como dice Apple TV+:

Sunny tiene a Jones como Suzie, una mujer estadounidense que vive en Kioto, Japón, cuya vida se trastorna cuando su esposo e hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como “consuelo”, le dan a Sunny, uno de una nueva clase de robots domésticos fabricado por la empresa de electrónica de su esposo. Aunque al principio Suzie resiente los intentos de Sunny de llenar el vacío en su vida, gradualmente desarrollan una amistad inesperada. Juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a la familia de Suzie y se enredan peligrosamente en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

La nominada al Emmy Rashida Jones ha formado parte de múltiples proyectos de Apple TV+. Ella está en Silo y en la aclamada película de Sofia Coppola On the Rocks. Pero quizás sea mejor conocida por su tiempo en Parks and Recreation de NBC.

Sunny fue creada por Katie Robbins (The Affair, The Last Tycoon), quien también es la showrunner, y Lucy Tcherniak (Station Eleven, The End of the F***ing World), quien también es la directora.

No hay mejor lugar que Japón para ambientar una serie de TV con un robot como personaje central.

Foto: Apple TV+

En Apple TV+ este verano

La serie de 10 episodios se estrenará a nivel mundial en el servicio de streaming de Apple con los dos primeros episodios el miércoles, 10 de julio de 2024. Apple TV+ lanzará nuevos episodios todos los miércoles hasta el 4 de septiembre.

Ver Sunny vendrá con una suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes acceder a él a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One.

Y el servicio de video en streaming de Apple también incluye mucho más, por supuesto. Hay una biblioteca de dramas, comedias, ciencia ficción, musicales, programas infantiles, documentales de naturaleza, etc.

¿Quieres más consejos sobre qué ver en Apple TV+? Lee nuestra guía de las 15 mejores series en Apple TV+.