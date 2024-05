El este y el sur siguen sufriendo olas de calor; la temperatura máxima en Telangana alcanzará los 45°C, según el IMD | Noticias de India

Noticias de última hora

KACHIGUDA: A medida que vastas extensiones del este y sur de la India continuaron horneándose bajo el sol abrasador el jueves, con el mercurio en dos distritos de Telangana alcanzando los 44°C; un destacado científico del Departamento Meteorológico de la India (IMD) no ofreció esperanzas de un alivio inmediato para el estado, agregando que la temperatura máxima podría llegar hasta los 45°C en los próximos días.

Hablando el jueves, la científica del IMD, la Dra. A. Sravani, dijo: “Las temperaturas máximas en Telangana han estado en una tendencia al alza en los últimos días, ahora se ha elevado a 44°C. En los próximos dos o tres días, la ola de calor que ha estado aumentando continuamente se intensificará aún más. Mientras que en todo el estado, las temperaturas máximas han estado por encima de los 40°C en los últimos días, algunas partes incluso llegaron a los 44°C.”

“Algunos de los observatorios del estado incluso han registrado temperaturas máximas en la región de los 45°C o más en ciertas áreas. La parte oriental del estado ha registrado temperaturas superiores a los 43°C, mientras que dos distritos han visto cómo el mercurio supera la marca de los 44°C. El distrito de Nizamabad vio el mercurio alcanzar los 44.1°C mientras que Ramagundam en el distrito de Peddapalli registró 44.4°C,” añadió la climatóloga.

“La condición prevaleciente continuará durante los próximos cuatro días. Emitiremos una alerta naranja (aviso de ola de calor) mañana. Después del 5 de mayo, la temperatura máxima en el estado podría mostrar una ligera disminución, con lluvias también previstas,” agregó Sravani.

Según una publicación en el canal oficial de IMD, Rentachintala en Andhra Pradesh registró la temperatura máxima más alta el jueves, con 46.2°C, seguido por Tirupathi y Rayalaseema con 45.6°C; Khammam y Telangana con 45°C; Talcher en Odisha con 45°C; Purulia y Gangetic West Bengal con 44.1°C; Karur Paramathi en Tamil Nadu con 44°C; Malda y sub-Himalayan West Bengal con 41.8°C; y Forbesganj en Bihar con 41.4°C.

El IMD también emitió una alerta roja por ola de calor severa en Andhra Pradesh, Bihar, West Bengal y Odisha, indicando que la condición probablemente persistirá durante los próximos dos o tres días. El Met también emitió una alerta ‘Naranja’ para Telangana, Karnataka y Andhra Pradesh en los próximos 4-5 días.

Además, según el IMD, la ola de calor persistirá en la mayoría de las áreas de los estados del este y del sur en mayo, incluyendo Odisha, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra y Karnataka.

Mientras que la temperatura política al sur de los Vindhyas ha alcanzado su punto máximo en medio de las elecciones en curso del Lok Sabha, en varias ciudades de Telangana, tanto el pueblo como los líderes políticos han tenido que rendirse al sol implacable.

En medio de la intensa ola de calor, los líderes de todos los partidos políticos han sido cautelosos de no llevar a cabo actividades relacionadas con la campaña durante el día y han estado yendo de puerta en puerta y llevando a cabo mítines y desfiles antes de las 10 a.m. o después de las 5 p.m. La administración del distrito también ha estado llevando a cabo campañas de concientización entre los votantes por la mañana o por la tarde.

Desde las oficinas de los partidos, tiendas hasta lugares religiosos, todos los establecimientos permanecen cerrados en las horas de la tarde, con sacerdotes, ayudantes y devotos en los templos, así como trabajadores de los partidos políticos que eligen quedarse en el interior.

La Dra. Priyanka Ala, la magistrada del distrito de Bhadradri Kothagudem, dijo: “Ya las temperaturas en los distritos están por encima de los 45°C y esperamos que aumente aún más a 46 o 47°C el 13 de mayo, día de votación. Teniendo en cuenta el clima implacable, hemos decidido hacer arreglos especiales en los centros de votación. Uno de ellos es AMF, que significa Instalaciones Mínimas Aseguradas. También proporcionamos instalaciones adecuadas de agua potable junto con baños. También hemos hecho arreglos especiales de asientos a la sombra. Cada centro de votación tendrá un mínimo de dos a cuatro tiendas. También se organizarán kits médicos, que incluyen SRO.

Antes de la votación el 13 de mayo, los partidos políticos, así como la administración del distrito, están haciendo arreglos elaborados para llevar al máximo número de votantes a los centros de votación. Los partidos no solo han dispuesto auto-rickshaws para transportar a los votantes a sus casillas de votación designadas, sino también bebidas frías, agua potable y tiendas para permitirles que se les tinte los dedos el 13 de mayo.

También se han hecho arreglos especiales en hospitales para atender a los votantes en caso de que se quejen de incomodidad o angustia debido a la ola de calor prevaleciente el día de la votación.

Enlace de la fuente