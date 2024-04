La selección de fútbol de EE. UU. se arriesgó esperando a Emma Hayes, dejando el estilo de juego de la USWNT en el limbo.

En noviembre, U.S. Soccer decidió arriesgar un año de preparación continua bajo un entrenador permanente para contratar a Emma Hayes. Durante ocho meses después de la Copa del Mundo de 2023, la gestión interina ha supervisado el equipo nacional femenino de EE. UU. A su crédito, el mandato de Twila Kilgore como sustituto ayudó a renovar el grupo de jugadoras y su equipo ganó un par de competiciones de preparación esta primavera.

Sin embargo, ha sido un año perdido para el programa en un momento en que necesitaba desesperadamente una nueva visión clara. Los primeros juegos de Hayes como entrenadora de USWNT en junio aún están a dos meses de distancia, lo que lleva el interludio post-Copa del Mundo a 10 meses, y siete meses completos desde su nombramiento en noviembre.

Con la CONCACAF W Gold Cup y la SheBelieves Cup en el espejo retrovisor, es hora de hacer un balance. ¿Está el programa mejor preparado para competir en los Juegos Olímpicos de París de lo que estaba cuando Suecia lo eliminó de la Copa del Mundo?

El ciclo de la Copa del Mundo de 2023 (y, por asociación, la era de Vlatko Andonovski) se destaca como el punto más bajo para la USWNT en la cancha.

Los Juegos Olímpicos de 2020, retrasados, fueron una señal de advertencia, ya que un núcleo envejecido ingresó con diversos niveles de condición física en medio de la pandemia de COVID-19. El equipo jugó cada partido en estadios vacíos, lejos del apoyo ruidoso que a menudo disfruta en los grandes torneos, y fue eliminado en última instancia por Canadá en la semifinal.

En lugar de aprender lecciones de ese torneo, Andonovski en gran parte volvió a apostar por la Copa del Mundo de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El estilo de juego del equipo a menudo parecía lánguido mientras no lograba penetrar en el tercio final. Varios jugadores no vieron acción ni un minuto cuando EE. UU. avanzó de su grupo gracias en parte a un amistoso gol contra Portugal. El alivio fue breve ya que EE. UU. cayó ante otro rival de toda la vida, Suecia, en una tanda de penales de octavos de final.

Las métricas avanzadas muestran que EE. UU. hizo algunas cosas buenas en sus cuatro partidos en el torneo. Ningún equipo permitió menos tiros por 90 minutos que el equipo, con 4.6, y su ventaja promedio de xG por 90 de 2.14-0.32 ciertamente exclama “contendiente” en aislamiento. Sin embargo, los problemas con la progresión y creación de oportunidades fueron claros.

El equipo progresó rápidamente hacia adelante, ocupando el puesto 11 en el campo de torneo con una velocidad directa de 1.71 metros avanzados hacia adelante por segundo de posesión.

La velocidad no lo es todo. Los torneos son notorios por provocar juicios basados en muestra pequeña, y la tendencia está lejos de ser definitiva. Sin embargo, ninguno de los 10 equipos que tuvieron una velocidad directa más alta avanzó más allá de los octavos de final en el torneo.

Avanzar el balón rápidamente es una herramienta útil en la transición, pero la USWNT parecía carente de ideas una vez que se enfrentaba a la defensa rival en el tercio final. Los cuatro equipos que tuvieron una velocidad directa más alta también quedaron eliminados en los octavos de final. No sorprendentemente, los cinco equipos que promediaron menos goles por 90 que EE. UU. tampoco lograron alcanzar los cuartos de final o más allá.

Jugar de forma directa y tomar decisiones afiladas en el tercio final no deben ser considerados una proposición mutuamente excluyente. Dado el talento disponible en la USWNT, hay potencial para crear un equilibrio casi imparable en el ataque. Con el beneficio de la retrospectiva, la federación quería asegurarse de que el equipo estuviera mejor preparado para tomar decisiones inteligentes para marcar con fiabilidad.

​​“Definitivamente había un sentido de que necesitamos ser mejores con el balón y tener más soluciones”, dijo el director deportivo de U.S. Soccer, Matt Crocker, en septiembre. La federación encuestó a las jugadoras durante la búsqueda de entrenadores y gran parte del enfoque del feedback táctico involucraba construir el ataque, jugar a través del mediocampo y tener “soluciones creativas en espacios reducidos, tener jugadoras y tácticas para vencer el bloque bajo”.

Después de pasar un ciclo entero moviendo el balón a pesar de su mediocampo, el “Prayer Circle Formation”, como tan brillantemente lo bautizó Kim McCauley, querían hacer uso de su sala de motores.

Ingresa Hayes, una camaleón táctica bien versada en el arte de desarmar bloques bajos al mando de su Chelsea. Planea según el oponente en lugar de entrenar desde principios dogmáticos. Las instrucciones de cada partido están diseñadas con un solo objetivo en mente: ganar, ante todo.

Puedes ver el atractivo a simple vista, contratando a una entrenadora que trabaja habitualmente para superar el tipo de tácticas cínicas que hundieron al equipo el verano pasado. La trampa: el equipo tendría que esperar mientras Hayes admitía que su “atención y enfoque completo está en lo que hago para Chelsea” hasta el final de esa temporada.

Si hay una actuación destacada en los últimos 10 meses, fue en los cuartos de final de la Gold Cup contra Colombia. En la etapa de grupos anterior, la USWNT fue frustrada por oponentes como Argentina y México que se sentaban con un bloque bajo mientras Kilgore mantenía una estructura orientada a la posesión tal vez demasiado cercana a la de Andonovski. Los patrones de circulación del balón ralentizaron la construcción del equipo, dando demasiado tiempo a los oponentes defensivos para colocarse en sus posiciones ideales.

Colombia fue cuartofinalista de la Copa del Mundo el verano pasado, bendecida con una de las grandes jóvenes atacantes del mundo, Linda Caicedo, y un equipo que se adaptaba a sus habilidades en el contraataque. Kilgore se esforzó por explotar esas tendencias permitiendo a su equipo jugar de manera directa. Logró dos cosas: mayor intensidad ofensiva hacia adelante y menos pérdidas de balón en el centro defensivo que facilitarían las fortalezas de Colombia. Una victoria por 3-0 fue un mensaje de que la USWNT estaba de vuelta con un punto que probar.

Lograr una iniciativa similar en la semifinal empapada de lluvia contra Canadá fue imposible, y el equipo optó por un estilo de juego más controlado en la final contra Brasil, ganando 1-0. Obtuvo resultados, asegurando que el equipo ganara la Gold Cup inaugural.

Sin embargo, el equipo no mostraba el tipo de capacidad de anotación consistente necesaria para estar mejor preparado para los Juegos Olímpicos de lo que estaba en la Copa del Mundo. Afortunadamente, SheBelieves estaba a la vuelta de la esquina, proporcionando otra pareja de partidos contra oponentes de alto nivel para mostrar las “soluciones creativas en espacios reducidos” deseadas por Crocker.

Japón tenía otras ideas. Kiko Seike se convirtió en la primera jugadora en anotar contra la USWNT en el minuto inicial de un juego desde 2003, poniendo al equipo local en un déficit temprano de 1-0. Con una astuta alta presión, EE. UU. empató 20 minutos después, antes de que un penal en el minuto 77 sellara una victoria por 2-1 para EE. UU. Fue un resultado profesional, pero no fue una exhibición de los principios que U.S. Soccer se esforzó por instalar.

Luego vinieron Canadá, donde Kilgore dejó caer a uno de sus habituales cuatro jugadores ofensivos por un segundo pivote en la base del mediocampo. Intencional o no, esto hizo que el equipo volviera a sus tendencias del “Prayer Circle”.

“Nuestro ataque no se basa en un único jugador individual y eso es intencional”, dijo Kilgore antes de la final. “Es importante que tengamos la habilidad de marcar goles de varias maneras diferentes. E incluso aunque tengamos estos momentos predecibles en los que estamos buscando, es importante que diferentes personas cumplan diferentes roles y puedan reconocer cuándo son las que quizás necesiten hacer una carrera temprana o adelantarse al oponente para un centro”.

Apenas cinco minutos después en la final contra Canadá, la USWNT parecía recurrir a su variedad de métodos de creación de oportunidades después de un tacleo de Lindsey Horan que liberó a Sophia Smith en el contraataque.

¡Uy, eso fue un alivio para Canadá. Hora de preparase para otra ola de ataque.

Oh no, no el Prayer Circle.

No, no, no, no, no, no—

Más de media hora después, Canadá abrió el marcador después de una mala comunicación entre la portera Alyssa Naeher y su defensa. Una vez más, Estados Unidos se vio obligado a reaccionar al juego después de permitir que el oponente estableciera sus términos.

Finalmente, un nuevo grupo de heroicas atajadas de Naeher en la tanda de penales hizo que la USWNT se convirtiera nuevamente en campeonas de SheBelieves. Los dos goles concedidos podrían atribuirse a errores individuales.

Por otro lado, lo mismo podría decirse de la actuación de la USWNT el verano pasado: un equipo que controlaba en gran medida los partidos, pero no mostraba suficiente mordida para convertir la retención del balón en goles, todo mientras era propenso a fallos.

¿Está este equipo realmente mejor equipado para competir en estos Juegos Olímpicos que el año pasado?

Si buscamos evidencia de progreso desde agosto, necesitaremos comenzar por analizar los jugadores individuales. Alex Morgan tuvo dificultades en la Copa del Mundo, pero su trabajaba incansable liderando la línea fue vital para el éxito activo contra Colombia. Mallory Swanson y Catarina Macario regresaron de lesiones que limitaron su participación en 2023 y en gran medida se mantuvieron al nivel del juego que las rodeaba.

La secuela de la Copa del Mundo siempre vería que algunos pilares del programa dieran paso a la próxima generación. Julie Ertz y Megan Rapinoe tuvieron partidos de despedida, mientras que la capitana Becky Sauerbrunn ha perdido relevancia. Horan ha asumido un rol de líder del equipo, mientras que Naomi Girma ya es igualmente impactante a pesar de tener solo 23 años.

Las jugadoras jóvenes se beneficiaron de las convocatorias de Kilgore. Jenna Nighswonger ha sido un soplo de aire fresco en el lateral izquierdo, proporcionando la amplitud tan necesaria en la construcción del juego en un rol que antes se instruía a replegarse en el mediocampo bajo Andonovski. Jaedyn Shaw es la última revelación de ataque, mostrando una toma de decisiones precoz en la transición mientras es una finalizadora de primera. Sam Coffey parece destinada a ser la mediocampista defensiva del equipo en el futuro, y el juego versátil de Korbin Albert la hace parecer una posible sucesora de Horan en el mediocampo (a la espera de los problemas extradeportivos que podrían afectar su estatus en el vestuario).

Que las jóvenes prometedoras den un paso adelante es esencial para superar un mal ciclo de cuatro años. ¿Pero cuántas jugadoras como Nighswonger, Shaw y Coffey necesitarán reafirmar su disposición una vez que llegue Hayes? Ha permanecido abierta la cuestión de cuán de cerca está Hayes observando y evaluando su próxima selección de jugadores. Si la respuesta es menos que “con un ojo atento”, deberán marcar una segunda buena impresión para mantenerse por delante de alternativas más veteranas.

En última instancia, sin importar quién haga parte de la lista de 18 jugadoras para los Juegos Olímpicos, no sabemos cómo buscarán jugar en París. Las preguntas que rondaban sobre el programa aún no tienen respuestas definitivas.

Al nombrar a una entrenadora que no pudo comenzar su trabajo durante más de medio año, la USSF arriesgó que su calidad sea tan irresistible que valiera la pena pasar medio año en el purgatorio.

Los tres amistosos de verano llegan contra Corea del Sur y México, que no participarán en los Juegos Olímpicos, pero sin duda querrán reclamar una victoria sobre uno de los equipos más celebrados del mundo en cualquier deporte. Ofrecerán pruebas en un momento en que Hayes seguirá estudiando en busca de respuestas.

Este martes también se unió el último miembro del grupo olímpico de la USWNT. Zambia se unió a EE. UU., Alemania y Australia en el Grupo B. Australia fue semifinalista el verano pasado. Alemania tiene un punto que demostrar después de no avanzar desde su grupo, mientras que Zambia está en alza después de su primera aparición en la Copa del Mundo. No será un hecho que EE. UU. avance a los playoffs, por no mencionar sus ambiciones de medalla.

Será fácil interpretar una actuación pobre en París como un sacrificio a corto plazo con un enfoque en la Copa del Mundo de 2027, que potencialmente podría disputarse en suelo estadounidense. Dicho esto, este no es un programa que haya tratado nunca ningún torneo importante como una herramienta de desarrollo. Cuando Estados Unidos compite en un torneo de fútbol femenino, está allí para ganar. Ese es el estándar que se ha establecido para generaciones de jugadoras y uno al que los aficionados exigen.

Este verano, la actuación de cada jugadora será examinada minuciosamente, y sus futuras selecciones estarán en juego más que el trabajo de Hayes. Si la decisión del programa de pasar tantos meses bajo un liderazgo interino falla, la culpa recaerá sobre ellas, y de manera injusta.

