La revelación del cáncer de Catherine muestra las lecciones aprendidas de los anteriores conflictos mediáticos.

Durante más de dos meses, Catherine, Princesa de Gales, perdió el control de su historia en medio de una espiral de rumores salvajes y sin fundamento en línea. El viernes por la noche, con un crudo video de dos minutos y 13 segundos, ella se dispuso a recuperarlo.

Para lograrlo, la princesa tuvo que dar la desgarradora noticia de que estaba luchando contra un cáncer mortal, el tipo de revelación profundamente personal que ella y su esposo, el Príncipe William, han resistido durante mucho tiempo.

Catherine, de 42 años, tomó la decisión de grabar el video ella misma, según dos personas familiarizadas con el proceso de planificación. Anteriormente, había decidido publicar una disculpa por alterar digitalmente una fotografía de ella con sus tres hijos, lo que desencadenó una nueva ronda de teorías conspirativas después de su lanzamiento en el Día de la Madre en Gran Bretaña.

“Desde su perspectiva, esto fue perfecto”, dijo Peter Hunt, ex corresponsal real de la BBC. “El hecho de que fuera un video fue una reprimenda a todas esas preguntas sobre su paradero”.

Al optar por hacer público de esta manera, Catherine se ha asegurado un lugar en los anales de la familia real británica y entre las mujeres de la Casa de Windsor. El video, en su franqueza y emoción apenas contenida, recordaba al mensaje televisado de la Reina Isabel II días después del accidente de automóvil que mató a Diana, Princesa de Gales, en 1997.

Catherine pareció estar modelándose a sí misma según Elizabeth, cuyo video estaba destinado a sofocar otra tormenta mediática, sobre si ella y la familia real no habían mostrado un duelo apropiado después de la muerte de Diana. También la distinguió de Diana, quien fue en última instancia una víctima de las corrientes mediáticas que la rodeaban.

Si bien Catherine no respondió a preguntas clave sobre su enfermedad, como ¿qué tipo de cáncer? ¿hasta dónde se ha propagado? ¿por cuánto tiempo recibirá tratamiento de quimioterapia?, el anuncio podría disipar la mayoría de las teorías conspirativas que la han envuelto desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero.

Al igual que el Rey Charles III, quien confirmó el mes pasado que, él también tiene cáncer, la política de divulgación parcial parecía calculada para satisfacer a un incansablemente curioso medios de comunicación y público, al tiempo que se preservaba cierto grado de privacidad. En el caso de Catherine, eso parecía particularmente importante, dada sus tres hijos pequeños.

“Ellos saben que no pueden controlar el mundo en línea”, dijo el Sr. Hunt. “Pero esperarán que los medios de comunicación se miren de cerca después de esto y dejen de reciclar estas tonterías. Dejarán en claro a los periódicos que tienen expectativas de privacidad”.

En una reunión informativa el viernes para los periodistas que cubren a la familia real, un portavoz del Palacio de Kensington dio la misma respuesta cinco veces a preguntas sobre la naturaleza y el alcance del cáncer de Catherine, dónde y con qué frecuencia recibía tratamiento, y por qué se sometió a cirugía.

“No compartiremos más información médica privada”, dijo el portavoz. “La princesa tiene derecho a la privacidad médica, al igual que todos nosotros”.

La hospitalización de Catherine dio inicio a un ciclo de especulaciones que fue extraordinario incluso para los estándares de la familia real. Su condición médica, su paradero y su relación con William fueron analizados sin cesar en las redes sociales, llegando incluso al monólogo del presentador de televisión nocturno estadounidense Stephen Colbert.

El Palacio de Kensington, donde Catherine y William tienen sus oficinas, luchó por manejar la crisis desde el principio. Su negativa a revelar detalles sobre su condición cuando fue hospitalizada creó un vacío de información que rápidamente fue llenado por un ejército en línea con teorías cada vez más descabelladas.

Cuando el palacio distribuyó la fotografía de Catherine, junto a George, Charlotte y Louis, se pretendía que sirviera como una especie de prueba de vida. Pero el plan falló después de que The Associated Press, Reuters y otras agencias de noticias encontraran evidencia de que la imagen había sido manipulada.

Lejos de calmar la especulación, se encendieron más rumores, dejando al palacio inquieto y herido. En ese punto, personas con conocimiento del proceso dijeron que Catherine decidió publicar en su cuenta de redes sociales que ella había sido responsable de editar la fotografía, aunque fue tomada por William.

El caos se profundizó la semana pasada, después de que surgiera un video de Catherine y William saliendo de una tienda de alimentos cerca de su hogar en Windsor. Aunque estas personas insistieron en que el palacio no orquestó la vista, los funcionarios no se opusieron en los periódicos que publicaron las imágenes, lo cual fue inusual para William, quien ha presionado a los periódicos para que no publiquen fotos tipo paparazzi.

Que la pareja tendría que revelar el cáncer de Catherine nunca estuvo en duda, según una de las personas, que asesoró al palacio en los últimos días y habló bajo condición de anonimato por razones de privacidad. Las acusaciones la semana pasada de que miembros del personal de la Clínica de Londres, donde fue tratada Catherine, habían intentado acceder a sus expedientes médicos privados fueron un recordatorio de que sería casi imposible mantener ese tipo de información en secreto de forma indefinida.

La pregunta era cuándo y cómo. El personal de comunicaciones analizó varias opciones, dijo esta persona, entre ellas esperar hasta después de Semana Santa. La pareja eligió el viernes porque era el día en que sus hijos comenzaban sus vacaciones escolares, lo que significa que no tendrían que enfrentar preguntas en el patio de recreo sobre la enfermedad de su madre.

Una vez que se fijó la fecha para la divulgación, los funcionarios discutieron si emitir un comunicado escrito del palacio, como lo hizo el Palacio de Buckingham con el diagnóstico de cáncer de Carlos, o si Catherine publicaría la noticia en las cuentas de Instagram y X de la pareja. Pero dado el impacto negativo de la fotografía del Día de la Madre, Catherine optó por hablar directamente a una cámara.

En lugar de grabar el video con un equipo interno o contratar una empresa privada, el palacio se puso en contacto con BBC Studios, la rama de producción de la compañía. También fue deliberado, dijo esta persona, que querían el sello de aprobación del radiodifusor público británico en el video tras el debacle de la foto.

El nuevo secretario privado de William, Ian Patrick, supervisó el proceso, según otra persona que fue informada por el palacio y que también habló bajo condición de anonimato por razones de privacidad. Un ex diplomático británico que sirvió en Bosnia, el Sr. Patrick comenzó su rol en el palacio hace solo dos semanas. Además de trabajar con Lee Thompson, ex oficial de relaciones públicas de NBC que es el secretario de comunicaciones de la pareja, el Sr. Patrick consultó con ex asesores.

A pesar de todo el drama en torno al anuncio, no zanja por completo las preguntas sobre Catherine. El palacio sigue protegiendo la privacidad de la familia, negándose a comentar sobre su paradero el sábado, por ejemplo.

“William tiene dos aspectos cruciales al asumir su destino como futuro rey: privacidad y control”, dijo el Sr. Hunt. “Tuvo que ceder el control para brindar privacidad a su esposa. Pero al enfocarse tanto en la privacidad, crearon el vacío de información que resultó en todo este ruido blanco y tonterías”.

Al menos el viernes, Catherine silenció el ruido.