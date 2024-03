La princesa de Gales anuncia el diagnóstico de cáncer

En enero, fui sometida a una cirugía abdominal importante en Londres, y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que el cáncer había estado presente. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia y actualmente estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra familia joven. Como te podrás imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. Pero lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y para asegurarles que todo va a estar bien. Como les he dicho, estoy bien. Y cada día me siento más fuerte al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de confort y calma, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado tantos de ustedes. Significa mucho para ambos. Esperamos que comprendan que como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.