La presidenta electa de Taiwán dice que China debería tener confianza para hablar con nosotros, según Reuters.China debería tener confianza para hablar con nosotros, dice la presidenta electa de Taiwán, según Reuters.

Por Yimou Lee y Ben Blanchard

TAIPEI (Reuters) – China debería tener la confianza de hablar con el gobierno legalmente elegido de Taiwán, dijo el presidente electo Lai Ching-te el jueves al designar a su nuevo equipo de seguridad nacional y diplomacia en medio de lo que calificó como desafíos sin precedentes.

China, que ve a Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, ha intensificado la presión militar y política contra Taipéi durante los últimos cuatro años mientras busca afianzar sus reclamaciones de soberanía.

A China no le gusta en particular Lai, quien asumirá el cargo el 20 de mayo, ya que lo consideran un separatista peligroso. Lai ha ofrecido repetidamente hablar con China, pero ha sido rechazado.

El desafío al que se enfrenta el nuevo equipo de seguridad nacional es sin precedentes, dado el aumento del autoritarismo y la presión constante de China, dijo Lai a los reporteros al anunciar los equipos, integrados por personas de la administración actual.

También ofreció nuevamente dialogar con Pekín.

“Espero mucho que China tenga la confianza para comprometerse con el gobierno elegido y legítimo en el que el pueblo taiwanés ha confiado. Esa es la forma correcta para el intercambio a través del estrecho”, dijo.

Lai dijo que Pekín no obtendría el apoyo del público taiwanés si solo está dispuesto a dialogar con la oposición de Taiwán con “condiciones políticas”, en referencia velada al partido de oposición Kuomintang (KMT), cuyos altos dirigentes han realizado visitas frecuentes a China en los últimos meses.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China remitió a Reuters a comentarios que hizo el 17 de enero después de que Lai ganara las elecciones, en los que dijo que Lai no representa la opinión pública predominante, dado que no ganó la mayoría de todos los votos emitidos, y que el resultado no cambia el hecho de que Taiwán sea parte de China.

Beijing ha dicho repetidamente que cualquier diálogo solo puede tener lugar si el gobierno de Taiwán acepta que ambos lados del Estrecho de Taiwán son parte de “una China”, lo cual es respaldado por el KMT pero rechazado por Lai y la presidenta Tsai Ing-wen.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Wellington Koo, un abogado de formación, asumirá como ministro de Defensa en lugar de Chiu Kuo-cheng, un ex comandante del ejército, dijo Lai.

Koo dijo que está decidido a disuadir cualquier aventurerismo chino sobre Taiwán con “acciones coordinadas” con aliados en la región y mostrar al mundo la determinación de Taiwán de defenderse fortaleciendo sus capacidades de combate.

“Nuestro objetivo principal es complicar los cálculos del otro lado del estrecho para elaborar un cronograma para posibles acciones temerarias”, dijo, de pie en el escenario junto a Lai y otros ministros entrantes.

Koo está siendo sucedido como jefe del Consejo de Seguridad Nacional por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, mientras que Lin Chia-lung, el actual secretario general de la Oficina Presidencial, se convertirá en el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, dijo Lai.

El cargo de jefe del principal organismo encargado de la política china, el Consejo de Asuntos del Continente, ha sido ocupado por Chiu Chui-cheng, un exsubalterno del consejo con años de experiencia en política china.

El jefe del Buró de Seguridad Nacional, Tsai Ming-yen, seguirá siendo el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional.