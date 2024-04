La presidenta de TDP Mahila, Anitha, se enfrenta al candidato de YSRCP, Kambala Jogulu, en el escaño de la Asamblea de Payakaraopeta.

El Partido YSR Congress Party (YSRCP) y el Partido Telugu Desam Party (TDP) han estado luchando por la victoria de sus candidatos en la Circunscripción Electoral de la Asamblea de Payakaraopeta (PAC) reservada para las Castas Programadas en el distrito de Anakapalli.

Kambala Jogulu es el candidato de YSRCP mientras que Vangalapudi Anitha es de la alianza TDP-BJP-JSP.

YSRCP eligió al Sr. Jogulu, quien es un actual MLA del segmento de Rajam en el distrito de Vizianagaram, como candidato del partido, reemplazando al actual MLA Golla Baburao, quien fue enviado al Rajya Sabha.

La Sra. Anitha, quien ha ganado prominencia con sus vehementes críticas al Jefe de Gobierno Y.S. Jagan Mohan Reddy desde 2019 como presidenta estatal de Telugu Mahila, está probando suerte esta vez. Ella ganó en la Circunscripción Electoral de Payakaraopeta una vez en las elecciones de 2014, pero perdió en 2019 ya que fue trasladada al segmento de la Asamblea de Kovvur en el distrito de West Godavari.

El TDP-BJP-JSP parece estar intentando proyectar al Sr. Jogulu como un candidato no local para perjudicar sus perspectivas en las elecciones. Los líderes del partido de la alianza también esperan una gran mayoría para su candidata Anitha.

“Existe una tradición de elegir líderes de fuera de la Circunscripción Electoral de Payakaraopeta. El actual MLA Baburao también era una vez un no local ya que provenía del distrito de East Godavari. Por lo tanto, no habrá mucho impacto de la etiqueta de no local del Sr. Jogulu en la circunscripción. YSRCP está segura de que el Sr. Jogulu definitivamente ganará en el escaño ya que es un político no controversial y un MLA de cuarta vez,” dijo un líder del partido.

La circunscripción cuenta con un gran número de pescadores, quienes tienen algunos problemas cruciales que deben ser abordados por los concursantes electos. La contaminación del agua subterránea es uno de los principales problemas, ya que hay dos plantas químicas ubicadas cerca de las aldeas costeras en el segmento. No hay instituciones educativas superiores adecuadas y las instalaciones de agua potable son escasas.

“Hasta ahora no tiene un colegio universitario gubernamental. Los estudiantes tienen que depender de instituciones privadas o ir a áreas cercanas como Tuni para estudiar en colegios gubernamentales,” dijo un residente llamado Prasad.

PAC fue formado en 1951. Actualmente consta de cuatro mandales, a saber, Payakaraopeta, Nakkapalli, Kotauratla y S. Rayavaram. Raja Sagi Suryanarayana Raju fue el primer MLA elegido como candidato independiente de Payakaropeta en 1952. Obtuvo 9,757 votos frente a su rival Sunkari Appala Naidu del Congreso y ganó con un margen de 4,027 votos. Solo votaron 31,695 electores de los 63,155 para las primeras elecciones que se celebraron el 27 de marzo de 1952 para la Asamblea Legislativa de Madras.

Ahora tiene 2,48,702 votantes generales, incluidos 1,22,402 hombres y 1,26,298 mujeres. Solo hay dos votantes del tercer género. Los electores del servicio son 435 y los electores no residentes son seis.