La policía ‘revaluando decisión’ de no investigar a Angela Rayner después de acusaciones sobre vivienda | Noticias de Política

La Policía de Greater Manchester ha dicho que está “revaluando” su decisión de no investigar las denuncias hechas contra la vicepresidenta laborista Angela Rayner sobre sus arreglos de vida después de recibir una queja.

La diputada laborista ha estado bajo los reflectores en las últimas semanas por la venta de una casa ex-consejo que anteriormente poseía en Stockport, siendo acusada de evitar el impuesto sobre ganancias de capital, algo que ella ha negado.

Pero también ha enfrentado escrutinio por afirmaciones de que en 2010, ella podría haber vivido principalmente en la dirección de su entonces esposo, a pesar de registrarse para votar bajo su propio nombre, lo que podría constituir una violación de las normas electorales.

Ella dijo a los periodistas a principios de este mes que nunca hubo una cuestión de engaño o conspiración con respecto a sus arreglos de vida, mientras explicaba su situación familiar “difícil” en ese momento.

Pero el diputado conservador James Daly pidió a la policía investigar si ella había proporcionado información falsa o había violado normas electorales.

Inicialmente, la Policía de Greater Manchester investigó las denuncias y dijo que no había evidencia de que se hubiera cometido un delito.

Sin embargo, en un comunicado reciente publicado el miércoles, un portavoz de la fuerza dijo: “Hemos recibido una queja con respecto a nuestra decisión de no investigar una denuncia y estamos en el proceso de reevaluar esta decisión.”

“El demandante será informado con los resultados de la reevaluación en su momento oportuno.”

Las denuncias surgieron por primera vez en un libro sobre la Sra. Rayner escrito por el ex vicepresidente del Partido Conservador y donante conservador Lord Ashcroft, que ha sido serializado en el Mail on Sunday.

El periódico reveló que ella obtuvo una ganancia de £48,500 en su casa ex-consejo a través del “derecho a comprar”, que permite a los inquilinos de viviendas del ayuntamiento comprar su casa a un precio con descuento, algo que la Sra. Rayner ha criticado por dar a algunos inquilinos “montones y montones de descuento”.

Según el periódico, la Sra. Rayner compró su propia casa ex-consejo en Vicarage Road, Stockport, con un descuento del 25% en 2007 y obtuvo un aumento en la ganancia cuando la vendió al precio de mercado ocho años después.

La Sra. Rayner ha dicho que pagaba facturas e impuestos municipales y estaba registrada para votar en la dirección. Si era su dirección principal, como ha afirmado, no habría tenido que pagar impuestos sobre ganancias de capital cuando la vendió en 2015 por £127,500.

Sin embargo, ha habido afirmaciones de que a pesar de estar registrada en Vicarage Road, ella vivía principalmente en Lowndes Lane, la dirección del Sr. Rayner.

La vicepresidenta dijo que desde entonces había recibido “asesoramiento fiscal experto que dice que no he evadido impuestos ni nada por el estilo”.

Agregó: “Intento proteger a las personas que no piden estar en el ojo público y es por eso que he sido muy clara: no he hecho nada mal, he tenido asesoramiento fiscal experto, no he hecho nada malo”.