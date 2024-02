La pantalla de Apple CarPlay es una actualización instantánea para un coche más antiguo. La pantalla de Apple CarPlay es una actualización instantánea para un coche más antiguo.

¿Tienes un automóvil que necesita una pantalla de Apple CarPlay? La forma más fácil (y económica) de agregar CarPlay (o Android Auto) a un automóvil más antiguo es agregar una pantalla táctil de mercado secundario.

CarPlay pone Apple Maps, Apple Music, podcasts y mucho más directamente en tu tablero. Esta pantalla táctil plegable de 6.8 pulgadas es tu boleto barato a la fiesta de CarPlay: está a la venta por solo $95.99 (regularmente $159).

Agrega una pantalla de Apple CarPlay por menos de $100

Si nunca has usado CarPlay (o lo has visto en acción), es posible que no sepas lo útil que es. Pone información vital y entretenimiento al alcance de tus manos. (También puedes usar Siri para obtener direcciones, reproducir canciones, hacer llamadas, etc.) Es increíble, especialmente cuando conduces en áreas que no conoces, y definitivamente es el futuro del entretenimiento en el automóvil.

Aunque muchos autos nuevos vienen con CarPlay incorporado, no necesitas prescindir de él si el tuyo no lo tiene. De hecho, ni siquiera necesitas lidiar con sacar tu antiguo estéreo de coche o improvisar una configuración de bricolaje CarPlay.

Una pantalla táctil de mercado secundario fácil de instalar para casi cualquier automóvil

Por menos de $100, esta pantalla plegable de CarPlay ofrece toda la funcionalidad que esperas de una pantalla incorporada. Sin embargo, es más versátil, ya que tú decides dónde colocarla. Y es mucho más fácil de instalar. La resistente pantalla de ABS viene con un adhesivo si prefieres colocarla en el tablero, o un soporte de ventosa que la sujeta al parabrisas. De cualquier manera, se dobla para protegerla cuando no está en uso.

También puedes decidir cómo quieres usarla una vez instalada. Como se mencionó, es compatible tanto con CarPlay como con Android Auto, lo que significa que puedes emparejarla con tu teléfono inteligente existente y obtener acceso seguro a tus aplicaciones sobre la marcha. Eso incluye la navegación GPS, por supuesto, pero también mensajería y entretenimiento a través de tus proveedores de música o podcast favoritos. Incluso hay una ranura para tarjeta TF que puedes usar para reproducir películas descargadas para los niños en la pantalla HD de 1024×600.

Puedes acceder a toda esta funcionalidad con uno o dos toques, o usar tu asistente de voz para emitir comandos manos libres. También ofrece soporte para cámara de visión trasera, y funciona con casi cualquier tipo de vehículo o entrada. Puedes conectar a través de tu puerto auxiliar, conectarte a Bluetooth o incluso usar la transmisión de FM. Y la configuración de alimentación de CC de 7-32V lo hace compatible con la mayoría de los camiones y autocaravanas.

Ahorra en una pantalla táctil plegable que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Frena en seco antes de conducir sin una pantalla de Apple CarPlay. Obtén esta pantalla de coche plegable de 6.8 pulgadas en venta por solo $95.99 (regularmente $159).

Compra en: Cult of Mac Deals

Los precios están sujetos a cambios. Todas las ventas son manejadas por StackCommerce, nuestro socio que administra Cult of Mac Deals. Para soporte al cliente, por favor envía un correo electrónico directamente a StackSocial.