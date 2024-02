La paloma sospechosa de ser un “espía chino” en Mumbai es liberada después de la intervención de PETA.

[Fuente]

Después de ser detenida durante ocho meses, una paloma que se creía era un “espía chino” finalmente fue puesta en libertad tras la intervención de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India.

Sospecha de espionaje: La sospecha inicial surgió debido a letras ilegibles que los oficiales encontraron en las alas del ave y a los dos anillos de cobre y aluminio unidos a sus patas, informó el New Indian Express. Debido a los escritos que creían que estaban en chino, los oficiales pensaron que la paloma era un “espía chino”.

Sin indicaciones de “juego sucio”: Enviaron el ave capturada al Hospital para Animales Bai Sakarbai Dinshaw Petit (BSDPHA) en Parel para su investigación. La paloma fue inspeccionada en el hospital y colocada en una jaula etiquetada como “propiedad del caso”. Más tarde dedujeron que probablemente se trataba de una paloma mensajera de Taiwán que se había perdido y de alguna manera terminó en Mumbai.

Encarcelamiento injusto: A pesar de que el caso se cerró, el ave permaneció confinada en el hospital veterinario ya que la policía nunca regresó por ella.

Tras enterarse de la situación, Saloni Sakaria de PETA se puso en contacto con la comisaría y les instó a conceder permiso para la liberación del ave. La policía estuvo de acuerdo y proporcionó un Certificado de No Objeción (NOC) a BSDPHA para liberar el ave.

Vuelo hacia la libertad: El ave fue puesta en libertad oficialmente el 31 de enero en las instalaciones del hospital durante una ceremonia a la que asistieron un grupo de amantes de los animales, el personal del hospital y oficiales locales.

Sakaria expresó su gratitud al hospital por cuidar del ave durante su captura. Tras el calvario del ave, PETA enfatizó en los derechos fundamentales de las aves a vivir libremente en el cielo abierto sin ser confinadas para negocios u otros propósitos.

