La OTAN afirma que el accidente del dron ruso en Rumanía fue no intencional

Un avión no tripulado de combate ruso que se estrelló en suelo rumano el 14 de diciembre no fue un ataque deliberado de Moscú, dijo el portavoz interino de la OTAN, Dylan White, en una publicación en Twitter.

Dijo que los miembros de la Alianza “condenan firmemente” los ataques rusos contra la infraestructura civil en Ucrania y a lo largo del Danubio.

Lea también: ¿Por qué los rusos están pintando sus drones kamikaze Shahed de negro?

“La OTAN no tiene información que indique algún ataque intencional por parte de Rusia contra los Aliados”, dijo White.

Lea también: El ataque con drones rusos en Ucrania viola el espacio aéreo de la OTAN sobre Rumania, lo que provoca una respuesta de los cazas alemanes

Agregó que la OTAN continúa “monitoreando la situación” y está en contacto cercano con las autoridades rumanas.

Lea también: Congelar la guerra podría llevar a un ataque ruso a gran escala contra la OTAN – Kuleba

La Fuerza Aérea Ucraniana informó que temprano en la mañana del 14 de diciembre, Rusia lanzó 42 drones kamikaze Shahed a Ucrania, con 41 siendo interceptados por las defensas aéreas. La mayoría fueron derribados sobre el Óblast de Odesa.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine

Ver comentarios