La junta del BERD aprueba un impulso de 4 mil millones de euros para las inversiones en Ucrania

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha aprobado un aumento de capital de 4.000 millones de euros (4.400 millones de dólares), allanando el camino para duplicar sus inversiones en Ucrania, informó Reuters el 19 de diciembre.

La inyección de capital fresco está destinada a impulsar importantes inversiones en el sector real de la economía ucraniana, tanto durante el tiempo de guerra como en el período de recuperación, según el BERD.

Este es el tercer aumento de capital en la historia del banco, llevándolo a un total de 34.000 millones de euros (37.300 millones de dólares).

El capital aumentado permitirá al BERD mantener sus inversiones anuales en Ucrania en alrededor de 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) durante la guerra, con planes de aumentar el apoyo a 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) anualmente una vez que la recuperación del país gane impulso.

Lea también: Más de 4.200 millones de dólares proporcionados por aliados globales para ayudar a las empresas ucranianas, revela el primer ministro Shmyhal

El BERD ha sido el mayor inversor institucional en Ucrania durante los últimos 30 años. Después de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, su apoyo aumentó significativamente. El BERD asignó 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) a Ucrania en 2022-2023.

El BERD ya ha proporcionado a Ucrania un apoyo financiero por valor de 1.200 millones de dólares este año. En total, el banco se ha comprometido a asignar al menos 3.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania.

Lea también: El Instituto KSE informa que solo 304 de más de 1.500 compañías finalmente abandonaron Rusia

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en nuestro Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine