La ITC niega la solicitud de Apple para retrasar la inminente prohibición del Apple Watch.

La Comisión de Comercio Internacional ha denegado oficialmente uno de los intentos desesperados de Apple para detener la inminente prohibición de venta del Apple Watch Series 9 y del Apple Watch Ultra 2. Esto significa oficialmente que el último recurso de Apple es que el presidente Biden vete la decisión de la ITC.

Esta historia es respaldada por Mosyle, la única Plataforma Unificada de Apple. Mosyle es la única solución que integra completamente cinco aplicaciones diferentes en una sola plataforma exclusiva de Apple, lo que permite a empresas y escuelas implementar, administrar y proteger de manera fácil y automática todos sus dispositivos Apple. Más de 38,000 organizaciones aprovechan las soluciones de Mosyle para automatizar la implementación, la administración y la seguridad de millones de dispositivos Apple diariamente. Solicita una cuenta GRATUITA hoy y descubre cómo puedes poner tu flota de Apple en piloto automático a un precio que difícilmente podrás creer.

Lo último sobre la inminente prohibición de venta del Apple Watch

En una presentación el miércoles, que fue detectada por The Verge, la ITC declinó la solicitud de Apple de “suspender las órdenes correctivas pendientes de la apelación y/o ante la posibilidad de un cese parcial del gobierno”. Es decir, la ITC no detendrá la prohibición de venta del Apple Watch mientras Apple espera una apelación. Apple presentó esta apelación por primera vez el 30 de octubre.

La ITC emitió su decisión por primera vez en octubre. Como hemos cubierto extensamente, esto es parte de la larga disputa de patentes entre Apple y la empresa de tecnología médica Masimo relacionada con la tecnología del sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch.

El 30 de octubre de 2023, Apple presentó una moción para suspender la exclusión y cesar las órdenes en espera de apelación y/o ante la posibilidad de un cese parcial del gobierno. El 9 de noviembre de 2023, los Demandantes presentaron una oposición a la moción de Apple. El 20 de noviembre de 2023, los Demandantes también presentaron una Solicitud de Aviso Judicial de Desarrollos Regulatorios Recientes para Masimo W1 Watch solicitando que la Comisión considerará ciertos documentos para tomar su decisión sobre la moción de Apple.

Por las razones discutidas en la Opinión de la Comisión emitida simultáneamente con ésta, la Comisión ha determinado denegar la moción de Apple para suspender las órdenes correctivas pendientes de apelación y/o ante la posibilidad de un cese parcial del gobierno, y lo ha hecho sin depender de los materiales de los cuales los Demandantes solicitaron que la Comisión tomara conocimiento judicial.

Esta decisión de la ITC no elimina las posibilidades de Apple de detener la prohibición de venta del Apple Watch. La administración Biden todavía puede intervenir y vetar la decisión de la ITC. Sin embargo, el tiempo apremia. El Período de Revisión Presidencial vence el 25 de diciembre.

Una vez que haya expirado el Período de Revisión Presidencial, Apple puede apelar la decisión final de la ITC ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. La compañía previamente confirmó a 9to5Mac que planea presentar una apelación el 26 de diciembre. Sin embargo, apelar la decisión no retrasará la prohibición de las ventas e importaciones del Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2.

En un esfuerzo por cumplir preventivamente con la prohibición de la ITC que entrará en vigencia el 25 de diciembre, la empresa detendrá las ventas del Apple Watch esta semana.

El Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch Series 9 ya no estarán disponibles para ordenar desde el sitio web de Apple en los EE. UU. después de las 3 p.m. ET del jueves 21 de diciembre. El inventario en tiendas ya no estará disponible en las ubicaciones minoristas de Apple después del 24 de diciembre. Mientras duren las existencias, podrás comprar el Apple Watch en Amazon.

Apple también está explorando cambios de software en el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch que podrían permitirle evadir las dos patentes de Masimo en cuestión. Sin embargo, Masimo ha dicho que el “hardware debe cambiar”.

Sigue a Chance: Threads, Twitter, Instagram y Mastodon.

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.