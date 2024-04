La historia de vida de Maria Raquel Dos Santos

ELMIRA, N.Y. (WETM) – Maria Raquel Dos Santos cambió su vida de “Víctima a Victoriosa” después de experimentar trauma y un fallido proceso de adopción internacional a muy temprana edad.

Raquel tuvo una infancia traumática en Maceió, Brasil. Perdió a su padre a los 4 años. A los 7, la madre de Raquel no tuvo más opción que ponerla en un orfanato debido a los desafíos de criarla sola.

“Me divertí, construí lo que era mi familia en ese momento porque eso es lo que siempre anhelé, sabes, así que era un lugar divertido estar. Fue allí donde aprendí sobre la limpieza y la educación se volvió muy importante para mí”, dijo Raquel.

A los doce años, su madre fue asesinada por su tío y luego adoptada a los catorce. Fue adoptada por una familia en Elmira y pensó que su vida sería como el “Sueño Americano” que veía en la televisión, pero en cambio, fue un choque cultural. Raquel comenzó a perder su identidad en el hogar de sus padres adoptivos.

“Cuando ingresé por primera vez, me dijeron que ya que estás en América, eres negra. Ya no eres brasileña. Eres simplemente, sabes, no eres nada especial. Y fue un poco difícil porque aquí estoy perdiendo mi cultura, mi país. Y también a mí misma, solo para poder encajar en esta familia perfecta”, dijo.

Aunque crecer con su familia adoptiva no fue perfecto, Raquel dice que sus padres hicieron de su educación una prioridad número uno. Tuvo educación en casa debido a no conocer el idioma americano pero pudo aprenderlo en seis meses. Más tarde asistió a la Escuela Secundaria Ithaca para el décimo grado. Sus padres pensaron que sería adecuado considerando la diversidad en la comunidad de Ithaca.

“Fue un poco desafiante, solo porque, ya sabes, estás tratando de entender quién eres como adolescente, y simplemente no sientes que encajas. Como he sido el tipo de persona que siempre sentí que nunca encajaba en ningún lado y con el trauma y el abuso que sufrí en mi vida”, Raquel continúa.

A los diecisiete años, se mudó de la casa de sus padres y tuvo que descubrir la vida por sí misma, pero su fe la mantuvo firme ante la adversidad.

“Mi relación con Dios y el simple hecho de que él me conoce y que sé que está ahí para protegerme porque hubo varias y quiero decir varias veces que se suponía que debería estar muerta, pero en cambio me desperté, así que él, mi fe en él, siempre me ha mantenido en marcha”, dijo.

Raquel está agradecida por el grupo de personas que la apoyan en la vida. A los treinta y cinco años, ahora es madre de tres niñas y ha aprobado su examen práctico de cosmetología después de múltiples intentos.

Ahora, está tratando de apoyar a personas que luchan con desafíos de la vida a través de su libro, “De Víctima a Victoriosa” en Amazon, y ha vendido cuarenta y nueve copias desde su publicación.

“Siempre hay alguien que la está pasando peor que tú. Sé y aquí estoy. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Como sufro de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, TDAH, lo que sea, sabes, así que solo quería que las personas como yo entendieran que es posible vivir con eso y aún así tener éxito”, dice. “Es posible no creer completamente en ti mismo y tener miedo y aun así hacerlo. Solo hazlo porque nunca se sabe”, continúa Raquel.

