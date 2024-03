La Gran Venta de Primavera es la peor venta de tecnología de Amazon hasta ahora: Aquí hay tres excelentes ofertas de otros minoristas

La Gran Venta de Primavera de Amazon está en pleno desarrollo, y si eres como yo, has pasado los últimos días buscando algunas ofertas geniales en el sitio. Es probable que luego, nuevamente como yo, hayas encontrado que no hay tantas ofertas tentadoras en la tecnología que deseas, en su lugar te presentan ventas de camisetas y electrodomésticos para el hogar. Es escaso en ahorros tecnológicos que han hecho que los descuentos estacionales de Amazon sean tan atractivos en primer lugar: todo está bien si buscas mejorar tu armario, pero queremos auriculares, queremos dispositivos para el hogar inteligente, queremos MacBooks.

Hay algunas ofertas que vale la pena mirar: ya he hablado de las 10 mejores de las ofertas disponibles, pero encontrarás ofertas mucho mejores si miras a los competidores de Amazon, quienes parecen estar más dispuestos a una guerra de precios que la tienda de Bezos en este momento.

Y eso es lo que he hecho. He buscado en todos los principales minoristas alternativos a Amazon y he encontrado algunas ofertas increíbles que deberías considerar en lugar de perder tu tiempo buscando en la venta de Amazon.

MacBook Pro

(Crédito de la imagen: Apple)

Si te diriges a B&H Photo en este momento, encontrarás algunas ofertas geniales en MacBooks. Nuestra elección es el modelo M3 Pro con $200 de descuento, para un ahorro increíble en uno de los mejores MacBooks que puedes conseguir. Sin embargo, no es solo ese modelo específico el que recibe un descuento: puedes personalizar un MacBook para obtener la máquina adecuada para ti y aún así ahorrar.

Aunque recomendamos el modelo M3 para la mayoría de las personas, aquellos con cargas de trabajo más exigentes pueden querer equipar sus MacBooks con componentes internos más potentes. ¿Lo mejor? En este momento, B&H Photo tiene descuentos en las laptops cuando las personalizas según tus especificaciones elegidas, por lo que no importa si estás comprando el modelo base o uno con 7 millones de gigabytes de RAM o un SSD con suficiente espacio para todo internet. Los descuentos varían ligeramente con diferentes especificaciones, así que observa el descuento mientras construyes tu MacBook.

Los MacBook Pro ni siquiera están en stock en Amazon en este momento, por lo que no vas a ahorrar dinero en uno en absoluto, gran venta de primavera o no. Hay descuentos similares en Best Buy, aunque preferimos el configurador en B&H Photo.

LG C3 OLED

(Crédito de la imagen: LG)

No hay mejor manera de ver las mejores películas en Apple TV Plus que con un televisor OLED masivo, y este se considera entre los mejores televisores que puedes comprar. Este enorme televisor de 77 pulgadas es fabricado por LG (que resulta que fabrica la mayoría de los paneles OLED que van en los televisores de otros fabricantes, para tu hecho interesante del día), y viene con una lista de características que haría sonrojar a un vendedor de televisores.

Funciona con el sistema operativo propietario de LG y te permite conectar una caja de Apple TV 4K con los puertos HDMI en la parte posterior. La frecuencia de actualización de 120 Hz significa que tus juegos se verán súper suaves y perfectos, ya sea que estés jugando en una consola de alta gama o en uno de los mejores juegos de Apple Arcade, mientras que la resolución 4K es nítida y clara para noches de películas impresionantes. El panel OLED permite niveles de negro increíbles, y aunque puede que no sea tan brillante como algunas de las opciones LCD o Mini LED disponibles, pocos otros televisores ofrecen una experiencia de visualización tan lujosa.

Un descuento de $400 tampoco es algo para menospreciar, y aunque tiene un precio similar en Amazon, obtendrás instalación gratuita en tu hogar con Best Buy, sin necesidad de preocuparte por montarlo en la pared o por su enorme pantalla de 77 pulgadas.

MacBook Air M1

(Crédito de la imagen: iMore)

El MacBook Air M1 ya no es fabricado por Apple, pero eso solo significa que los minoristas están descontando el precio del stock restante en cientos de dólares. Una de las mejores ofertas que hemos visto en el MacBook Air es esta en Walmart, que ofrece el precio más bajo que haya tenido la laptop. Aunque puede que ya no sea la MacBook más potente que el dinero pueda comprar, es definitivamente una de las más atractivas y perfecta para cualquiera que no necesite muchas capacidades de procesamiento.

El procesador M1 sigue siendo lo suficientemente potente para llevar a cabo tus tareas informáticas diarias, y los 8GB de RAM son más que suficientes para multitarea. Si estás buscando una de las mejores MacBooks para estudiantes, entonces esta bien podría serlo, con un chasis súper portátil que se desliza en una bolsa sin problemas y es perfecto para tomar notas en una conferencia o clase.

Ahora, si estás buscando un MacBook Air más potente, deberías dirigirte a Best Buy, donde puedes encontrar el MacBook Air M2 de 15 pulgadas por $300 de descuento. Eso te brinda un procesador más potente, una pantalla más grande y el aspecto más moderno de una MacBook Air modelo 2023.