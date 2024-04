La FTC finaliza prohibición generalizada de cláusulas de no competencia mientras la Cámara de Comercio promete luchar contra un ‘flagrante abuso de poder’.

La administración de Biden finalizó el martes una regla que facilita a los trabajadores dejar sus empleos para buscar mejores oportunidades, con el objetivo de aumentar la competencia y elevar los salarios de los trabajadores.

La Comisión Federal de Comercio prohibió los llamados acuerdos de no competencia, en los que los empleados acuerdan no trabajar para ciertas empresas después de dejar a un empleador actual. Según la FTC, estos acuerdos, que a menudo se presentan como una condición para aceptar un trabajo, ahora cubren a aproximadamente uno de cada cinco trabajadores. Los críticos indican que estos acuerdos han demostrado suprimir los salarios de los trabajadores y hacer más difícil que inicien sus propios negocios.

“En partes de la economía que dependen de las relaciones humanas, como las empresas de ventas, asesoría y servicios al cliente, este sería un gran cambio”, dijo John Siegal, socio de BakerHostetler, quien representa a clientes de servicios financieros, bienes raíces y medios de comunicación.

“Será un cambio muy importante si esta regla entra en vigencia”.

Esto es un gran si, ya que los intereses comerciales han prometido llevarlo a los tribunales. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos prometió demandar lo que calificó como “una toma de poder descarada” por parte de la agencia. “Esta decisión establece un peligroso precedente para el microgestión gubernamental de los negocios y puede dañar a los empleadores, los trabajadores y nuestra economía”, dijo la CEO de la Cámara, Suzanne Clark, en un comunicado. “[D]icho abuso no quedará impune”.

La primera demanda contra la regla, de la empresa de servicios fiscales Ryan, se retiró el martes por la noche.

En los últimos años, muchos estados han aprobado sus propias leyes limitando o prohibiendo los acuerdos de no competencia luego de informes de que las empresas los aplicaban a trabajadores de bajos salarios en el comercio minorista y servicios manuales, incluidos los trabajadores de comida rápida, empleados temporales de almacén y guardias de seguridad. La regla de la FTC establece una prohibición a nivel nacional e incluye a todos los trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, incluso a los ejecutivos altamente remunerados que más se asocian con los acuerdos de no competencia.

Estos acuerdos “mantienen bajos los salarios, suprimen nuevas ideas y privan a la economía estadounidense de dinamismo”, dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan. “Escuchamos de empleados que, a causa de los acuerdos de no competencia, se veían atrapados en lugares de trabajo abusivos”. La prohibición promete ayudar a crear 8,500 nuevos negocios al año, elevar los salarios de los trabajadores en un promedio de $520 anuales e incrementar las presentaciones de patentes en 17,000 por año, según la FTC.

La regla de la FTC requiere que las empresas con cláusulas de no competencia existentes informen a los trabajadores que no harán cumplir esos acuerdos. Los ejecutivos seniors que hayan firmado acuerdos de no competencia seguirán obligados por ellos, según la FTC, pero a las empresas se les prohíbe imponer acuerdos de no competencia a ejecutivos seniors en el futuro.

La nueva regla no se aplica a los trabajadores de organizaciones sin fines de lucro.

Los comisionados votaron 3-2 a favor de adoptar la regla, siguiendo líneas partidistas. La ley está programada para entrar en vigencia en 120 días a menos que un tribunal la retrase.

Las empresas que deseen protegerse de la competencia aún pueden utilizar herramientas como acuerdos de no divulgación o presentar demandas por secretos comerciales, según la FTC. Pero Siegal dijo que esas herramientas son menos favorables para los empleadores que los acuerdos de no competencia, ya que elevan el umbral para litigar un caso y dificultarán que las empresas presenten demandas contra gerentes altamente remunerados que trabajen para competidores.

“Los juegos que juegan las personas continuarán a la misma tasa o aumentarán, y las herramientas para hacer cumplir las reglas contra ellos se reducirán”, dijo a Fortune.

“Hay todo tipo de injusticias en el mercado. La FTC está centrada en las injusticias hacia los empleados”, dijo. En cuanto a “la injusticia hacia las personas que son víctimas de prácticas comerciales agresivas, si no ilegales… han minimizado ese tipo de injusticia”.

Suscríbete al boletín informativo CEO Daily para obtener la perspectiva del CEO sobre las principales noticias empresariales. Regístrate gratis.