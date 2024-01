La franquicia de Call of Duty ha sido desplazada del puesto de mayor venta en 2023.

Call of Duty: Modern Warfare III, sorprendentemente no está en la cima de las ventas de juegos en 2023. Esta no es la primera vez que Call of Duty ha sido desplazado del primer puesto en las ventas de juegos del año. Pero es raro que el shooter en primera persona de Activision no sea el juego más vendido. A lo largo de la historia de la franquicia, ha habido solo algunas ocasiones en las que no ha estado en esta posición. En 2013 y en 2018.

Esos dos años fueron durante los lanzamientos de Call of Duty: Ghosts y Call of Duty: Black Ops IV. Ambos fueron universalmente criticados por los jugadores. En el mismo año, también enfrentaron una fuerte competencia. Grand Theft Auto V fue lanzado en 2013 y en 2018 Rockstar lanzó Red Dead Redemption 2. Cada uno de esos juegos fue ampliamente aceptado como un lanzamiento excepcional. Y eso, junto con la tibia recepción de los títulos de Call of Duty lanzados en esos años, probablemente hizo un poco más fácil destronar a la gigantesca franquicia de Activision.

De hecho, fuera de esos dos años, Call of Duty ha sido el juego más vendido todos los años desde Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009. Ese año, el Grupo NPD (ahora Circana) informó que MW2 tuvo ventas de 11.86 millones de copias en todo el mundo.

Las ventas de Call of Duty: Modern Warfare III superadas por Hogwarts Legacy

Según un informe de Engadget y reportado inicialmente por Mat Piscatella de Circana, Hogwarts Legacy fue el juego más vendido en 2023. Estas cifras se basan en las listas mundiales y en las ventas en dólares tanto de copias físicas como digitales. Sin embargo, no todos los juegos tienen las ventas digitales contadas porque esas ventas digitales aún no han sido informadas. Por ejemplo, Nintendo no ha informado las ventas digitales de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durante los últimos cuatro meses de 2023.

Esos cuatro meses incluyen las cifras de ventas durante las vacaciones. Lo que podría ayudar a impulsar a TotK al primer lugar cuando todo esté dicho y hecho. Actualmente ocupa el quinto lugar con 19.5 millones de copias vendidas. Y eso está a solo un paso de las 22 millones de Hogwarts Legacy.