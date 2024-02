Actualización del icono del clima de Google: Las nuevas características explicadas.

¿Estás aburrido de ver los mismos símbolos del tiempo en la pantalla de inicio de tu teléfono? Google recientemente ha lanzado iconos actualizados del tiempo en sus widgets “At a Glance” y del tiempo. Tu experiencia de pronóstico del tiempo se mejorará con estos nuevos símbolos, que tienen un aspecto moderno y llamativo. Sigue leyendo para aprender cómo esta nueva actualización mejorará tu seguimiento diario del tiempo. Ahora, adentrémonos más en detalle en esta publicación.

Google también parece estar apoyando los iconos actualizados del tiempo en la aplicación del tiempo y el widget “At a Glance”. Puede llegar a dispositivos no-Pixel, como se indica en el canal de noticias de Google en Telegram. Los nuevos iconos pueden aparecer para ti en diferentes momentos, como es típico con los cambios de Google, que parecen ser una implementación por fases.

¿Qué son los widgets “At A Glance” y del Tiempo?

Antes de adentrarnos en los nuevos iconos del tiempo, tomémonos un momento para ver los widgets “At a Glance” y del tiempo de Google. Información esencial como el tiempo, próximos eventos del calendario y actualizaciones de tráfico aparecen en el widget “At a Glance”, que se encuentra en la parte superior de tu pantalla de inicio. Sin embargo, el widget del tiempo ofrece predicciones por hora y diarias, junto con un pronóstico del tiempo más completo.

Un Nuevo Aspecto: Iconos del Tiempo Actualizados

Cuando estás en movimiento y necesitas comprender rápidamente el pronóstico, Google reconoce el valor de tener símbolos del tiempo que son claros y fáciles de interpretar. Para hacer la experiencia más estéticamente agradable, han actualizado los símbolos del tiempo teniendo en cuenta esto. El propósito de estos símbolos es representar correctamente las condiciones del tiempo y ser instantáneamente reconocibles.

No solo los iconos del tiempo rediseñados lucen fantásticos, sino que también mejoran significativamente la experiencia del usuario. Google ha producido símbolos que efectivamente transmiten las condiciones del tiempo mediante la combinación de color, forma y animación. Ya sea una tarde despejada, un día brillante o lluvia torrencial, ahora puedes confiar en los indicadores del tiempo en tu pantalla para proporcionar información precisa.

Los nuevos iconos tienen un aspecto más tridimensional y parecen menos planos, como se muestra en la imagen de arriba. Además, es posible que obtengas una mejor representación de los nuevos iconos en el widget del tiempo de tu pantalla de inicio en la imagen de arriba, que se basa en la aplicación del tiempo rediseñada, después de que la actualización se haya implementado en tu dispositivo.

Después del lanzamiento de Pixel Tablet (Reseña) y Pixel Fold (Reseña) a mediados de 2023, la compañía actualizó su aplicación del tiempo. En septiembre del mismo año, la versión revisada estuvo disponible para teléfonos. El widget de At a Glance de Google recibió un cambio de Material You en el mismo mes. Sin embargo, esto solo afectó al widget opcional que ofrecía la aplicación de Google. Pero no afectó a la funcionalidad “Smartspace” de At-a-Glance que se incorporó en los teléfonos Pixel.